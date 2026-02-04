Maurice Tourneur, réalisateur sans frontières – Christine Leteux - chronique livre

Le 24 février 2026
Christine Leteux écrit cette biographie de Maurice Tourneur, un réalisateur dont la carrière se heurte aux deux guerres mondiales et aux révolutions du cinéma. Ce livre somme permet de découvrir et comprendre un cinéaste au parcours étonnant.
- Réalisateur : Maurice Tourneur
- Auteur : Christine Leteux
- Collection : Institut Lumière
- Editeur : Actes Sud
- Genre : Biographie
- Nationalité : Française
- Date de sortie : 4 février 2026
- Plus d'informations : Le site de l’éditeur
Résumé : « Maurice Tourneur, réalisateur sans frontières » commence avec la naissance de Maurice Félix Thomas en 1876. Maurice grandit dans une famille où tout n’est pas rose. Il ignore encore qu’il va être appelé à voyager et à devenir un réalisateur reconnu en même temps que critiqué, sous le nom de Maurice Tourneur...
Critique : On connaît Maurice Tourneur pour son film La main du diable (1942), mais aussi d’autres réussites comme Volpone (1941) et Cécile est morte (1944). Avec ce livre, Christine Leteux nous raconte la carrière de Maurice Tourneur, dont le fils, Jacques Tourneur, fut l’un des maîtres de la série B hollywoodienne (La Féline).
Maurice Tourneur a commencé sa carrière en France, puis est parti aux États-Unis où il a réalisé des films variés, alternant succès commerciaux et réussites critiques. Il a eu des déboires à cause de son antimilitarisme qui l’a classé parmi les rebelles alors que la guerre faisait rage en 1914-18. Christine Leteux nous dépeint cet homme peu expansif, qui a consacré sa vie à son travail, dans des conditions allant de sujets qui le passionnaient à des scénarios qu’il a dû réaliser pour gagner sa vie.
La carrière de Maurice Tourneur se lie à la grande Histoire, bien qu’il n’a jamais tourné de films de propagande ; à l’inverse, il a à son actif quelques comédies critiques envers l’armée, comme Les gaîtés de l’escadron en 1932, tiré d’une pièce de Courteline. Maurice Tourneur a vécu la Première Guerre mondiale aux États-Unis et la seconde à Paris, pendant l’Occupation. Entre les deux, il a connu le krach de 1929 et ses retombées sur la production cinématographique.
On se plonge avec intérêt, étonnement et passion dans cette vie méconnue. Christine Leteux raconte aussi son parcours artistique, ses ambitions, déceptions, conditions de travail ; comment les projets lui arrivent ou comment il les porte ; ses relations avec les techniciens, acteurs et producteurs.
Maurice Tourneur a connu l’arrivée des grands studios hollywoodiens, la relation conflictuelle entre les cinémas américain et français, les difficultés à faire des films sous l’Occupation, l’arrivée du parlant.
Christine Leteux nous montre finalement comment l’histoire du monde, celle du cinéma et la vie de Maurice Tourneur ont été imbriquées.
Maurice tourneur, réalisateur sans frontières est la biographie d’un réalisateur qui a dédié sa vie au cinéma. On découvre également ce que certains films ont représenté comme combat.
528 pages – 28 €
