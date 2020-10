Mauvaise foi - La critique

Résumé : Clara est juive, Ismaël est arabe. Ils forment un couple heureux et épanoui. Lorsque Clara tombe enceinte, c’est le plus beau jour de leur vie. Tout va bien...

Critique : Le passage derrière la caméra de Roschdy Zem, l’un des acteurs les plus en vue de sa génération, suscitait une certaine attente. L’opus vu, elle ne se trouve qu’en partie satisfaite.

Le thème choisi, celui de la tolérance religieuse, a tout pour intéresser. Dans une société française qui montre avec une inquiétante régularité une grande crispation sur le sujet (voir les débats sur la laïcité, le port du voile, le regain d’antisémitisme...), la comédie permet de désamorcer quelque peu les tensions. À travers les réactions d’un couple "mixte" qui attend son premier enfant (elle est juive, lui musulman), l’acteur-réalisateur s’emploie avec habileté à traquer et décrypter les comportements de ce qui devient peu à peu des camps retranchés, embourbés dans leurs peurs et contradictions. La démonstration s’avère d’autant plus convaincante qu’Ismaël et Clara sont parfaitement laïcs et issus de familles plus marquées par une culture religieuse que par la foi et la pratique. Mais rapidement, les amoureux, la famille, les amis retrouvent des réflexes identitaires qui les coupent de ceux qui sont un peu différents.

Mêlant les générations, nuançant et enrichissant chacune de ses propositions, Roschdy Zem rappelle subtilement à qui serait tenté de l’oublier que l’ouverture aux autres, aussi nécessaire et belle soit-elle, ne coule pas de source. Et que malheureusement, l’oubli des fondamentaux sur lesquels est bâtie la République égalitaire et démocratique, une et indivisible, est facile même à ceux qui s’en réclament. L’âpreté vers laquelle tend alors le film est bienvenue.

Dommage que ce propos clair et mature soit servi par une réalisation peu convaincante. Platement filmé, hésitant entre la comédie pure (les gags fonctionnent mal) pour finalement verser dans un drame peu crédible, l’ensemble laisse un sentiment de maladresse qui plombe quelque peu son propos. Dernier intérêt cependant : d’une distribution tout à fait honnête émerge Leïla Bekhti, jeune actrice très convaincante, qu’on est pressé de voir s’épanouir.