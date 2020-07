Mektoub, my Love : Intermezzo - la critique du film

Résumé : La fin de l’été approche, Amin et ses amis rencontrent Marie, une jeune étudiante parisienne.

Critique : Une épreuve de force. C’est ainsi que les spectateurs vivent le spectacle qu’est ce second opus de la trilogie Mektoub : My Love. La magnificence lyrique du premier ne nous y avait pas préparés. Et d’ailleurs, l’idée que le prochain s’appelle Canto Due (faisant directement suite au précédent qui se nommait Canto Uno), place cet Intermezzo dans une position bien particulière. On peut même affirmer que jamais un réalisateur n’avait eu cette idée folle de concevoir une trilogie dont la pièce centrale –qui est traditionnellement la meilleure des trois, les exemples sont nombreux– soit ainsi un élément à part, tant dans la narration que dans le ton. Mais alors qu’est-ce que c’est que ce film ? Ni plus ni moins que l’antithèse de tout ce que les spectateurs avaient pu aimer dans le premier chapitre.

L’idée à la base du projet n’est certainement pas de mettre le public dans une situation inconfortable, mais plutôt de situer le personnage d’Amin dans cette incommodité. Il faudra ensuite voir comment la mise en scène parvient à la rendre communicative. Ainsi, les promenades au soleil au cours desquelles Amin découvrait le charme sensuel de ses amies, laisse place à une ambiance oppressante et à une saturation des gros plans sur le déhanché de ces filles, qui leur font tout perdre de cette sensualité, désormais si lointaine.

Evidemment, voir ainsi se multiplier autant d’images de ces (jolis) fessiers réduit Kechiche, et à travers lui ses personnages masculins auxquels on s’était pourtant précédemment attaché, au rang de monomaniaques, et surtout rend ce spectacle aussi malsain que pénible. Il serait alors légitime de quitter la salle après une, voire deux heures de cet étalage voyeuriste. Après tout, on a tous connu des soirées harassantes dont on aurait voulu partir plus tôt.

Mais il serait aussi bon de voir comment le montage se calque sur le rythme des musiques vintage. Là encore, les spectateurs qui n’arriveront pas à s’immerger dans cette ambiance enivrante, ne verront dans ce dispositif qu’une prolifération de faux-raccords grossiers. Il est donc préférable de se laisser embarquer dans cette mise en scène davantage musicale que narrative, digne de celle d’un long clip, et d’accepter l’idée que le point de vue à adopter est celui d’Amin, malgré le fait que celui-ci n’apparaisse qu’après une heure de film.

De la même manière que l’immersion sensorielle et asphyxiante, le jeu de Shaïn Boumedine nous permet de vivre le malaise de son personnage. Cela se ressent en particulier lorsque celui-ci embrasse Charlotte (qui, contrairement aux autres filles, n’a pas passé la soirée à l’allumer à grands coups de danses évocatrices) et que son regard gêné ne rencontre rien d’autre, encore une fois, que les déhanchés de ses copines. Ainsi, ce couple ne semble se former que pour satisfaire les pulsions excitantes, et fatalement éphémères, qui les entourent. Autant dire qu’ils ont peu de chances de rester ensemble longtemps. La toute dernière scène le suggère, mais c’est surtout dans le troisième opus que nous en saurons plus et on espère que cet Intermezzo prendra alors tout son sens.