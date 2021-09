Memorial Drive - Nathasha Tretheway - critique du livre

Résumé : Le 5 juin 1985, Gwendolyn est assassinée par son ex-mari, Joel, dit « Big Joe ». Plus de trente ans après ce drame qui a changé sa vie, Natasha Trethewey, sa fille, affronte enfin sa part d’ombre en se penchant sur le destin de sa mère. Tout commence par un mariage interdit entre une femme noire et un homme blanc dans le Mississippi. Suivront une rupture, un déménagement puis une seconde union avec un vétéran du Vietnam. À chaque fois, Gwendolyn pense conquérir une liberté nouvelle. Mais la tâche semble impossible. Elle est toujours rattrapée par la violence.

Critique : Avec Memorial Drive, Nathasha Tretheway effectue un long chemin de son passé à son présent, laissant se dévoiler ses souvenirs enfouis pendant si longtemps. Sur cette artère d’Atlanta, elle marche vers ses jeunes années, recule pour mieux avancer, surplombée par le monument à l’effigie du Sud confédéré.

Elle relate son enfance dans le Mississippi des années 1960, entre un père blanc et une mère noire, sa différence – sa couleur de peau semblable à aucune autre dans sa famille. Avec tendresse, elle s’immerge dans ses jours heureux, régis par son amour pour Gwendolyn, sa mère, par ses jeux et ses rituels superstitieux, prenant déjà beaucoup de place dans sa vie. Elle évoque l’initiation aux métaphores, son père, universitaire, lui racontant encore et encore les mythes grecs, l’associant déjà à Cassandre, celle qui aurait dû être écoutée mais ne l’a pas été, transformant Nathasha en "prophète" qui serait capable de faire advenir des événements "parce que [son] esprit l’avait inventé." (33) Ce signe prémonitoire semble être le premier d’une longue lignée, tous érigés pour mieux justifier sa culpabilité de fille endeuillée, de survivante face à l’absence. Après la tranquillité de ses jeunes années, elle s’attarde ensuite sur leur arrivée à sa mère et à elle en Géorgie, à Atlanta, à leur routine de dryade, puis à l’arrivée de cette ombre menaçante qui ne partira plus désormais jusqu’à l’inévitable.

L’auteure, poète et lauréate du prix Pulitzer, émaille son récit de réflexions sur la construction du présent sous le fardeau des souvenirs, sur son deuil, paraît chercher des preuves de sa responsabilité tout en tentant de s’absoudre en se raisonnant. Son hommage et sa quête mémorielle portent également le poids de l’héritage noir-américain, questionnent le façonnement de l’identité, l’impossibilité de se défaire d’un passé traumatique. Elle aborde les violences conjugales, perçues par les yeux d’une enfant puis d’une adolescente, et la maltraitance qui culmine en achevant sa mère.

Memorial Drive est un récit poignant, à la fois intime et universel.