Mes rendez-vous avec Léo - Sophie Hyde - critique

Résumé : Nancy Stokes, enseignante à la retraite, a vécu une vie sage et sans excès. Après la mort de son mari, elle est prise d’un inavouable désir d’aventure. Elle s’offre alors les services d’un jeune escort boy, Leo Grande.

Critique : Dans le confort d’une chambre d’hôtel, deux êtres qui ne se connaissent pas et que tout oppose se retrouvent. Âgée de soixante ans, tout juste à la retraite après avoir enseigné l’éducation religieuse, veuve depuis deux ans, Nancy (Emma Thompson) a mené une vie exemplaire en tous points. Mariée à un homme ennuyeux et peu intéressé par les plaisirs du sexe, elle prend conscience que cette architecture apparemment si parfaite recèle un vide qui l’a empêchée de s’accomplir pleinement. Et même si elle craint d’avoir dépassé la limite d’âge autorisée pour s’offrir une telle aventure, elle prend la décision joyeusement surprenante de louer les services d’un prostitué. Jeune et beau, Léo (Daryl McCormack) gagne sa vie en se prostituant (tout en le cachant à sa famille). Il connaît parfaitement les limites et les exigences de son métier. Il a appris à exprimer ses émotions et ses propres désirs sexuels pour permettre aux autres de découvrir les leurs. Nancy a été privée de sexualité et de plaisir, et Léo s’est découvert une vocation en permettant à ses clientes d’y accéder – et en leur permettant de découvrir leur pouvoir grâce à leur sexualité.

Un duo désaccordé qu’il convient d’entourer de notes délicates afin de prévenir tout dérapage équivoque. S’aventurer sur le terrain escarpé de la sexualité entre une femme d’un âge certain et un pétillant escort boy nécessite de trouver le parfait équilibre entre humour et analyse sociale, exercice dans lequel la cinéaste, rompue aux documentaires audacieux, excelle. Réunissant dans un premier temps les éléments supposés obligatoires dans une telle situation (champagne, ambiance feutrée, gestes suggestifs), elle bifurque sans crier gare vers l’observation des troubles de nos deux prétendants qui, à défaut de mettre leurs corps à nu, effeuillent malicieusement le bouillonnement de leurs âmes. À coups d’échanges verbaux parfois crus mais toujours brillants, Léo apporte un éclairage inattendu mais lucide sur ce métier du sexe, générateur de tant de fantasmes, qu’il ne pratique pas uniquement pour raison lucrative, tandis que Nancy se livre avec une franchise émouvante sur sa vie de frustration et de sagesse, développant au détour des scènes des sujets plus graves tels que le conditionnement social auquel chacun d’entre nous se soumet, souvent bien malgré lui.

Mais la réussite de cette romance sociale se mesure essentiellement à l’aune de l’ osmose entre la toujours talentueuse Emma Thompson qui communique sans faillir son bonheur à se glisser dans la peau de cette femme bien moins inhibée qu’il n’y paraît, et le non moins charismatique Daryl McCormack dont la douceur et la fragilité feront fondre tous les cœurs féminins et même sans doute bien d’autres.

Avec élégance et audace, Mes rendez-vous avec Léo interroge sur le regard condescendant porté sur les corps vieillissants par nos sociétés toujours plus promptes à conjuguer le verbe paraître que le verbe être. Une expérience sacrément émancipatrice !