Mise au vert - Yohann Charrin - critique

Résumé : Resserrer les liens familiaux, libérer ses ados de leur addiction numérique, renouer avec ses racines dans la région de son enfance ; voilà pourquoi Régis décide d’emmener femme et enfants passer des vacances surprises dans le Vercors. Une vieille maison en ruine perdue dans la forêt. Pas d’eau, ni d’électricité, encore moins de réseaux et wifi. Rien ne va se passer comme prévu...

Critique : Yohann Charrin fréquente le cinéma depuis longtemps avec à son actif de nombreux courts-métrages et des directions de la photographie. Il a produit et écrit en totalité son premier long-métrage, Mise au vert, entièrement tourné dans le Vercors. Le film est une sorte de retour aux sources pour un Parisien d’adoption, Régis, qui a hérité d’un bien familial, hélas squatté par une bande de jeunes gens un peu envahissants. Il renoue avec des cousins dont il se souvient à peine, rencontre les habitants du village, et découvre des modes de vie, des projets politiques bien loin de son idéologie bien-pensante.

Mise au vert démontre une habitude évidente au montage, à la photographie. L’image est soignée, mettant en évidence des paysages verdoyants et ensoleillés d’une franche beauté. Les comédiens s’adonnent avec beaucoup de générosité à ce récit champêtre qui pêche hélas par une écriture pas forcément à la hauteur de l’histoire et une mise en scène plutôt timide. Les personnages sont empêtrés dans des traits de caractère assez stéréotypés, même s’ils demeurent attachants et bourrés d’émotions. Le format cinématographique est peut-être un peu démesuré pour ce film qui aurait trouvé toute sa place sur un écran de télévision. ll faut dire que la comédie est, de loin, le registre le plus difficile au cinéma. Johann Charrin s’engage avec beaucoup de détermination dans cette fiction familiale qui a du mal à dépasser les maladresses du scénario.

La quasi-unité de lieu donne au récit une connotation très théâtrale. La maison de famille et la forêt qui l’entoure sont le siège principal de cette comédie où les relations se nouent et se dénouent, les rires succèdent aux disputes, et les personnages se révèlent dans ce qu’ils sont profondément. Mise au vert témoigne dans tous les cas d’un réalisateur qui a trouvé un langage qui lui est propre, loin des affres parisiano-centrés d’un certain cinéma français. Il est fort à parier que le second long-métrage aura gagné en maturité et que surtout, les moyens financiers seront au rendez-vous au service de l’imagination du réalisateur et, on l’espère, d’une écriture plus aboutie.