Moi, César, 10 ans 1/2, 1m39 - la critique du film

Résumé : Dix ans et demi, 1m39, les parents, les disputes, les amis, le premier amour, la rivalité, l’école, l’autorité, ces quelques kilos en trop... Autant de choses qui font le petit monde de César. Timide, il parle peu mais pense énormément. Et forcément, comme ses parents ne prennent pas le temps de lui raconter la réalité, il l’imagine...

Critique : César est à un âge difficile. Souvenez-vous ! L’enfant grandit, s’ouvre au monde. La compréhension de son environnement gagne en pertinence. Pourtant, le regard que ses parents posent sur lui n’évolue pas. Ils s’obstinent à lui taire des éléments de leur vie, le négligent inconsciemment. L’adolescence leur paraît lointaine. César est l’exemple du pré-ado lassé de lutter contre l’hermétisme des grands. Il se construit une carapace et glane comme il peut tout ce qui l’aide à comprendre le monde, aidé par l’expérience de son meilleur ami, Morgan.

Malheureusement, certains non-dits mal analysés provoquent des réactions en chaîne incontrôlables. Les fantasmes prennent le pas sur la réalité, le pire est imaginé, reflet de désirs inconscients. Les adultes, démunis, punissent, mais ne cherchent pas à comprendre. Et puis, il y a Sarah. Elle est belle et ses parents, divorcés, lui portent une attention renforcée par un besoin de déculpabilisation. De cette attirance, naît une nouvelle donne dans la relation des deux amis : César, un peu enrobé, voit en Morgan un parangon de l’homme beau et sain contre lequel on ne peut pas lutter.

Richard Berry s’est intéressé à l’unique point de vue de son personnage principal. Caméra placée à 1m39, il s’agit ici d’un regard subjectif que le spectateur doit accepter. Ce procédé permet une empathie réjouissante. L’environnement prend une autre perspective. Tout est plus grand, plus difficile, comme le discours des adultes. Mais le réalisateur verse parfois dans le trivial, confondant fantasme d’enfant avec blague de potache. La voix off de César, omniprésente, renforce l’identification tout en introduisant une distance par rapport à l’image. C’est une tranche de vie. César lit son journal intime et nous livre les quelques mois qui l’ont aidé à exister aux yeux des autres.

Dommage que certains aspects de la narration évoquent d’une manière trop appuyée l’univers d’une autre Montmartroise, Amélie Poulain. Richard Berry a pourtant su garder un ton personnel et la sensibilité de son écriture, si elle n’évite pas certains écueils, reste un vrai bain de jouvence.