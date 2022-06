Mon année à New York - Philippe Falardeau - critique

Résumé : Joanna Rakoff (Margaret Qualley), jeune étudiante qui rêve de poésie, quitte ses études et la Californie pour New York où elle pense pouvoir se faire connaître. Elle se fait embaucher dans une agence littéraire, dont le principal client est le fameux J.D Salinger.

Critique : Pourtant, bien que son emploi soit brigué par de nombreux prétendants, celui-ci n’est pas des plus passionnants : elle doit passer ses journées à répondre des banalités à la nombreuse correspondance du célèbre auteur de "L’arrache-cœur", qui, désormais cloîtré, refuse tout contact avec ses lecteurs. Mais son objectif est ailleurs : rencontrer des auteurs et être en contact avec sa prestigieuse patronne d’agence, la froide et distante Margaret (Sigourney Weaver).

Basée sur la biographie de la vraie Joanna Rakoff, écrivaine et journaliste, l’intrigue aux vrais faux airs du Diable s’habille en Prada (The Devil Wears Prada 2006) de David Frankel, nous ramène dans le New York de 1995, pour décrire le parcours d’une écrivaine en herbe, d’une apparente naïveté ? qui cache en fait une volonté de fer et une ambition bien trempée.

Si les aventures de la jeune femme sont sympathiques, et font la part belle à la "Grosse pomme", on peut aussi trouver un peu fade et désuète cette petite chronique située dans le monde clos et feutré de l’édition.

Grâce à leur abattage respectif, les scènes centrées sur l’actrice principale, Margaret Qualley (fille d’Andie McDowell) et Sigourney Weaver, prennent un élan bienvenu qui fait souvent défaut à l’ensemble du long métrage.