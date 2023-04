Mon bébé - la critique du film

0 personne

L'a vu 0 personne

Veut le voir

Résumé : Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent... Elle veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, "son bébé".

Critique : Dans le nouveau film de Lisa Azuelos, à qui l’on doit les délicieux LOL et La rencontre, il n’y a pas d’émotion factice, mais beaucoup de sincérité et de pureté, une fraîcheur constante, sans drame. Les ombres au tableau comme l’éloignement du père (furtivement interprété par Yvan Attal) et la maladie du grand-père (joliment incarné par Patrick Chesnais), sont légères et suggérées comme pour montrer simplement que l’amour peut l’emporter sur tout le reste. © David Koskas Profiter de la vie, engranger les souvenirs : le fil rouge est simple mais tellement bien traité. Un film authentique sur le bonheur, partageur, communicatif, une histoire attachante qui fait du bien et montre que l’amour est à portée de cœur quand on veut s’en donner les moyens. © David Koskas La bande-son, composée par Yael Naïm, vient amplifier cette profondeur qui plane.

On comprend facilement pourquoi le Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez a attribué le Grand Prix à Lisa Azuelos et le Prix d’interprétation féminine à Sandrine Kiberlain. Voilà donc un film à la fois personnel, Thaïs Alessandrin étant la propre fille de la réalisatrice, et universel sur l’amour qui unit une mère et son enfant.

© David Koskas

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En DVD ou Blu-Ray





Galerie Photos

© David Koskas © David Koskas © David Koskas © David Koskas © David Koskas © David Koskas