Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû - Guillaume Maidatchevsky - critique

Résumé : Rroû est un chaton vif et curieux qui découvre la vie sur les toits de Paris. Son destin bascule lorsque Clémence, dix ans, l’adopte et l’emmène dans sa maison de campagne au cœur des montagnes. Débute alors une extraordinaire aventure pour Clémence et Rroû, qui vont grandir ensemble, croiser la route de la mystérieuse Madeleine et vivre une merveilleuse histoire qui va les transformer à tout jamais.

Critique : À la manière des Aristochats, une agile famille de matous arpente joyeusement les toits de Paris. Mais un jour, alors que leur mère disparaît malencontreusement, les chatons se retrouvent livrés à eux-mêmes. Clémence, une jeune citadine, perturbée par la discorde entre ses parents, recueille le plus intrépide et le plus vif d’entre eux... Choyé, dorloté, caressé, il émet un ronronnement si puissant qu’elle le surnomme Rroû. Désormais, il est un membre à part entière de la famille et, toujours en compagnie de sa nouvelle amie, découvre la montagne, la campagne dans un périmètre néanmoins restreint. Alors que le divorce de ses parents est inéluctable, Clémence a plus que jamais besoin de la présence du chaton. Elle trouve également du réconfort auprès de Madeleine (Corinne Masiero), la voisine de la maison de campagne dans laquelle elle passe ses vacances, une femme isolée du monde, qui affirme préférer les animaux aux êtres humains et n’a d’affection que pour son énorme chien plutôt effrayant. Mais voilà que profitant d’une de ses promenades un peu trop encadrées, Rroû prend la poudre d’escampette au grand désespoir de sa jeune maîtresse. Elle comprend pourtant qu’il est temps de le laisser explorer le monde malgré tous les dangers mais aussi peut-être tous les bonheurs qui le guettent.

S’inspirant du roman Rroû de Maurice Genevoix, un amoureux de la nature et tout particulièrement des chats qui symbolisent, pour lui, la beauté parfaite, le réalisateur Guillaume Maidatchevsky place son récit du point de vue de cet animal réputé indomptable mais qui partage aujourd’hui l’existence de plus de quinze millions de nos compatriotes.

Quittant les plaines enneigées de la Laponie de son premier long-métrage Aïlo, une odyssée en Laponie, le réalisateur pose sa caméra dans les décors plus familiers d’une forêt vosgienne qu’il parvient à sublimer grâce à une lumière chaude au fil des changements de saison (le film se déroule sur une année entière) et retrouve ses thèmes de prédilection : l’apprentissage de la vie à travers le respect de la nature et de l’autonomie. Paradoxalement, c’est pourtant là que le film trouve ses limites. À l’heure où à l’image de nos libertés de plus en plus contraintes, l’homme impose, en toute bonne foi et pour son agrément personnel, à ce félin libre et indépendant, une vie citadine et emmurée, loin des champs et des mulots qui ont aiguisé son instinct de chasseur depuis des millénaires, cet appel à l’évasion, qui aurait mérité de servir de colonne vertébrale à cette comédie novatrice, manque d’envergure, la faute à une narration trop lisse. Regret cependant compensé par la beauté des paysages, les nombreux clins d’œil aux classiques de la science-fiction (E.T., Jurassic Park), les alternances de rythme entre mystère de la fable et réalité du documentaire animalier et surtout la qualité d’une interprétation attachante. La jeune Capucine Sainson-Fabresse est d’une spontanéité réjouissante tandis que Corinne Masiero troque ses excès habituels pour incarner entre humour et clairvoyance une femme dont la rusticité cache une tendresse insoupçonnée.

Mais bien sûr, le vrai héros reste le chat. Tour à tour attendrissant, imprévisible, inquiétant, gaffeur, élégant et toujours libre et indépendant, il ne laissera personne (ou presque) indifférent.