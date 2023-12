Kina & Yuk : Renards de la banquise - Guillaume Maidatchevsky - critique

Résumé : Kina et Yuk, un couple de renards polaires prêt à fonder leur famille, vivent paisiblement sur la banquise du Grand Nord. La température est anormalement douce et la nourriture de plus en plus rare, obligeant Yuk à s’aventurer toujours plus loin pour subvenir à leurs besoins. Quand soudain, un craquement terrible causé par la fonte des glaces va venir perturber cette nature majestueuse et séparer nos renards, isolés chacun sur un bout de la banquise. Ils vont devoir braver tous les dangers et explorer de nouveaux territoires dans l’espoir de se retrouver à temps pour la naissance de leurs petits.

Critique : Biologiste de formation, Guillaume Maidatchevsky excelle à imaginer des histoires liées à la nature et encore davantage à les rendre accessibles au plus grand nombre. Particulièrement attiré par les grands espaces glacés, il signe en 2019 Aïlo, une odyssée en Laponie ; revient en 2022 explorer nos campagnes avec Mon chat et moi, la grande aventure de Rrou, librement adapté du roman de Maurice Genevoix ; puis, quelque temps plus tard, regagne le Grand Nord Canadien, plus précisément le Yukon, un territoire où la nature est encore totalement préservée, pour donner naissance à ce conte animalier, librement inspiré d’une histoire vraie.

Copyright Valdés

Conçu comme une expérience collective, le film prend la tonalité d’un « Northtern » (un western venu du Nord) qui s’appuie sur la réalité pour la transcender tout en s’enorgueillissant de figures emblématiques. Ainsi, Kina et Yuk, chassés de leur territoire suite à un incident climatique, incarnent les bons, poursuivis par la brute symbolisée par le loup ; tandis que la petite martre, habile à profiter de la situation, compose un adorable truand. Quelques notes de musique apportent le souffle nécessaire pour nous plonger définitivement au cœur de ces espaces vierges, théâtre d’affrontements pour la conquête d’un territoire, sauf qu’ici cow-boys, Indiens et chasseurs de primes sont remplacés par lapins, ours, renards et autres petites bêtes sauvages.

Copyright Valdés

Jardinier optimiste mais jamais moralisateur, Guillaume Maidatchevsky prend un malin plaisir à semer quelques petites graines avec le fervent espoir de voir fleurir quelques belles initiatives humanistes ou environnementales. Au cœur de paysages à la beauté virginale, nos deux héros à la fourrure si soyeuse que l’on rêve d’y glisser les mains, affrontent des péripéties qui nous terrifient, nous éblouissent, nous émeuvent. Transformés en exilés climatiques contraints de trouver une nouvelle terre d’accueil, ces adorables canidés filmés en plans serrés (pour ne rien perdre de leurs expressions), au milieu des bruits ambiants de la nature, suscitent une empathie immédiate et une féroce détermination à leur venir en aide. Si leur route est semée d’embûches, elle est aussi jalonnée de belles rencontres y compris avec les hommes qui ne sont pas présentés sous leur aspect le plus vil. Toute une galerie de personnages au caractère affirmé anime ce périple dont l’apparente froideur se réchauffe au contact de cette faune pittoresque. On se prend d’affection pour Rita, cette chienne au grand cœur. On s’amuse de la rouerie de la martre. On s’émerveille devant la beauté de l’hermine. On s’incline devant la majesté de l’ours polaire. On ne craint même pas le loup arctique dont le fief est en grande partie confisqué.

Pour nous accompagner dans cet univers féerique et mystérieux, la voix de Virginie Efira se pare de mille nuances, tour à tour drôle, tendre, énigmatique, et contribue efficacement à la réussite de cette extraordinaire aventure animalière qui sait se faire pédagogique tout en préservant sa splendeur.