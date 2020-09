Monde ouvert - Adrien Girault - Critique du livre

Résumé : Deux mercenaires, dans un entrepôt, retiennent un mystérieux otage dans le but de servir "la cause". Mis à mal par le froid et la "stérilité du monde", Dale et Sven se désintéressent progressivement de leur mission. Leur attente les conduira à l’ennui profond, à la perte de sens, et finalement à la fuite : les deux déserteurs se lancent dans un road-trip délirant. Nous suivons alors les deux protagonistes dans leur pérégrinations, dans une épopée tristement drôle.

Critique : Comme En attendant Godot de Samuel Beckett dans les années 1950, Monde ouvert évoque l’attente de deux personnages qui n’ont rien d’extraordinaire. Dale et Sven nous sont présentés à plusieurs reprises de manière péjorative, ce ne sont pas de grands héros romanesques, plutôt deux pauvres types qui ont rallié une cause obscure. D’ailleurs, le roman ne nous donne pas beaucoup d’informations à leur sujet. Nous savons seulement qu’ils retiennent prisonnier un otage mystérieux, dans un entrepôt perdu, au milieu de nulle part.

La première partie du texte met en scène une expectative : les deux mercenaires s’enfoncent progressivement dans une routine intolérable, affrontent le froid et l’inertie mortifères. Au fur et à mesure du temps qui passe, Dale et Sven sont confrontés à l’absurdité de leur mission, et plus largement à celle de leur existence tout entière. En tant que lecteur, nous sommes également prisonniers de cet entrepôt, de ce huis clos oppressant entre les deux antihéros, et confrontés à la perte de sens qui les gangrène.

Finalement, Dale et Sven choisissent de déserter : tant pis pour la cause, le besoin d’évasion est trop grand, ils optent pour la fuite. Ne supportant plus de tourner en rond sans savoir pourquoi ils se battent, ils quittent définitivement l’entrepôt et la cause qu’ils défendaient jusqu’alors. Commence alors l’exploration de ce monde ouvert qui les entoure et dont ils ne savent rien : seuls au milieu de nulle part, ils survivent tant bien que mal aux conditions climatiques rudes de cet environnement hostile.

Ce roman s’ouvre sur une intrigue que l’on associe instinctivement au roman noir (la prise d’otage pour un commanditaire obscur), mais Adrien Girault glisse progressivement vers le récit d’aventures. La narration se concentre sur la découverte du monde par les deux protagonistes.

Le propos, très cinématographique, reprend les codes du jeu vidéo, exploitant la notion de "monde ouvert" à explorer coûte que coûte. Proposant une réflexion sur la condition humaine, le livre revêt surtout une dimension fondamentalement absurde, qui illustre la vacuité et l’absurdité de l’existence.