Monsieur Dodd part pour Hollywood - Tay Garnett - critique

Résumé : Le banquier new-yorkais Fowler Pettypacker (Tully Marshall), contre l’avis de son brillant expert Atterbury Dodd (Leslie Howard), pense fermer à Hollywood le studio Colassal Film Company qui perd de l’argent et dont la banque est propriétaire. Lors d’un conseil d’administration, Dodd obtient un sursis pour le studio s’il se rend lui-même à Los Angeles pour en reprendre la direction.

Critique : Il ne faut pas se fier au contexte économique, à priori très sérieux, qui ouvre le récit : nous sommes bien en présence d’une comédie plutôt débridée. On le sait d’ailleurs très vite lorsque l’on voit Fowler Pettypacker terroriser ses deux nigauds de fils qu’il a imposés au conseil, totalement incompétents et qui à chaque sollicitation, s’expriment systématiquement de la même manière : l’un bégaie à perte et le second tousse et ouvre de grands yeux sans prononcer un seul mot.

Dodd, l’expert en économie, soit-disant rigide et incorruptible, est en fait un naïf qui ne connaît rien de la vie en général et du cinéma en particulier, atteint d’une telle myopie qu’il ne peut se déplacer sans ses grosses lunettes.

Son arrivée à Hollywood ne va pas être de tout repos. Il doit reprendre en main un film à gros budget censé sauver le studio, mais dont le tournage est en déroute. De l’actrice principale, star médiocre (Marla Sheldon) qui ne sait que cabotiner, au réalisateur susceptible et incompétent (Alan Mowbray), le novice va avoir fort à faire.

Il va heureusement être aidé par la doublure de la star, effrontée et débrouillarde (Joan Blondell), qui accepte de devenir sa secrétaire, et par le producteur désabusé du film (Humphrey Bogart dans un petit rôle), un alcoolique toujours flanqué d’un petit chien, qui espère bien sauver les meubles.

Ce long métrage méconnu, assez drôle, est aussi une belle occasion de découvrir l’envers du décor, uniquement sur le ton de l’humour car s’il ne s’agit pas là d’écorner l’image de la Mecque du cinéma.

Leslie Howard, plus connu pour ses rôles dramatiques, campe un grand dadais bigleux et maladroit avec une belle énergie. A noter qu’il sera peu de temps après le grand amour contrarié de Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) dans le célébrissime Autant en emporte le vent ("Gone with the Wind" de Victor Fleming 1939).