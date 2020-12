Monsieur Palomar – Italo Calvino - chronique livre

Résumé : {Monsieur Palomar} nous plonge dans les méandres du cerveau de Monsieur Palomar. Cet homme, dont on sait peu de choses finalement, a décidé d’observer le monde qui l’entoure, d’en détailler les apparences, les mouvements, dans l’espoir d’en décrypter le sens. S’attachant aux vagues formant la mer, aux lézard sur sa fenêtre, aux fromages dans les vitrines de la fromagerie, rien n’empêche Monsieur Palomar d’observer et de réfléchir. Parviendra-t-il à saisir la substance du monde ?

Critique : Dans ce dernier roman, l’auteur nous livre vingt-sept textes, rassemblés par groupe de trois, eux-même réunis par groupe de trois, eux-mêmes associés par groupe de trois. Ce triple niveau, bien sûr, a un sens que l’on perçoit à la lecture ou qui sera dévoilé à la toute fin du récit.

Monsieur Palomar observe, donc, sans jamais se lasser, enfin, presque jamais. Mais son observation s’affine et ce sont mille questions qui se posent alors à son esprit. Des questions qui ont probablement traversé aussi notre cerveau. Mais le protagoniste tente d’appliquer des raisonnements logiques, simples, déconstructifs, à tout ce qui l’entoure. Ce qui peut lui poser quelques soucis quand ce qui l’environne, ce sont les fromages et que tout le monde attend qu’il se décide à en choisir un, alors qu’il essaye de les saisir dans leur globalité, en même temps que dans leur unité, ou quand le même Palomar doit faire des allers-retours entre les cartes astronomiques de l’espace, posées sur ses genoux, et le ciel nocturne parsemé d’étoiles qu’il cherche à identifier.

Ce personnage fort sympathique, un brin obstiné, se révèle attachant, alors qu’on apprend très peu de choses de lui, si ce n’est l’existence d’une famille et la force de son esprit d’observation, qui se heurte parfois aussi aux limites de ses propres réflexions.

Italo Calvino nous propose donc des courtes nouvelles, fondées sur l’analyse que fait Palomar de différents objets et événements qui l’entourent. Du micro au macro, rien n’arrête le personnage. Tout est observable, tout est compréhensible, et pour appréhender l’univers, il lui faut bien tout saisir de ses éléments, non ?

Les descriptions rédigées par l’auteur sont précises et amusantes en même temps. Le style léger, bien que sérieux quand il se penche sur les sujets d’analyse de Palomar, reflète les pensées du personnage, tout autant qu’il nous présente une analyse et une observation du protagoniste en train d’examiner le monde. Ce double niveau de descriptions aboutit à ces textes drôles, où se reflète si bien notre condition humaine. Sans doute nous sentons-nous tous un peu Palomar, pour éprouver autant de tendresse vis-à-vis de ce personnage, homme ordinaire cherchant à percer les mystères de l’extraordinaire, du monde, de la vie...

Monsieur Palomar est un petit recueil de vingt-sept nouvelles mettant en scène les différentes observations d’un héros. Très agréable à lire, simple d’accès, drôle, mais en même temps réflexions sur nous-mêmes, ce livre permet à Italo Calvino de nous parler de nous, du monde, et de notre place dans celui-ci.