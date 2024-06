Moon T.1 : Une balle pour un croisé – Stephan Louwes, Johan Vandevelde – la chronique BD

Résumé : Turbulents, mes trois enfants du couple formé par Lynn Moon et Rik De Ridder – la fougueuse Cleo, maîtresse de la bagarre, la cultivée Emily et le geek Alexander – sont des habitués du bureau du directeur de leur école. Il faut dire que leurs parents, pris par leur mission d’agents secrets en charge de débusquer ceux qui voyagent dans le passé pour en tirer profit, sont bien peu présents. Leurs enfants ignorent tout de leur profession. Mais alors qu’ils traquent un criminel au moment du siège de Jérusalem par Saladdin en 1187 – au risque de transformer l’histoire de façon irrémédiable – les enfants découvrent une arme cachée dans le domicile familal. De quoi éveiller leurs soupçons et les décider de mener l’enquête…

Critique : Grand classique de la littérature de science-fiction, le voyage temporel est croisé avec une intrigue placée à hauteur d’adolescents, pour former un récit dynamique qui se déroule à la fois dans un Paris (renommé Perris pour l’occasion) futuriste et à Jérusalem, où Rik – au tempérament fonceur – et Lynn – qui tente de rattraper ses erreurs – traquent un dangereux criminel qui tente de vendre des armes modernes aux Croisés assiégés par l’armée de Saladdin. Car dans le monde de Perris 2323, il est possible moyennant finances d’acheter sa propre machine à remonter le temps, ce qui donne des idées à toutes sortes de crapules, au risque de changer le cours de l’histoire. C’est pour cela que le gouvernement a fondé une agence pour traquer ces voyageurs intempestif et les ramener dans le présent (ou, s’ils résistent, les neutraliser dans le passé).

© Stephan Louwes, Johan Vandevelde / Éditions Anspach

Le croisement entre l’intrigue spatio-temporelle avec l’histoire familiale confère un vent de fraîcheur à un récit qui se veut plutôt léger, loin d’une hard SF qui aime à disserter sur la condition humaine et expliquer le sens des technologies. Le scénario n’explique pas véritablement – du moins, pour le moment – comment on voyage dans le temps, ou les manières dont on peut se procurer une telle machine. Cette légèreté assumée fait de Moon un récit grand public qui se lit avec beaucoup de facilité, et laisse le lecteur dans sa zone de confort. Le dessin au trait de Stephan Louwes s’inscrit dans une veine franco-belge classique, avec un sens du détail dans la représentation des personnages et des décors travaillés. S’il n’hésite pas à ancrer ses planches avec un noir d’encre pour figurer certaines scènes d’intérieures, Louwes recourt de façon régulière au gris pour offrir un nuancier et donner du relief à ses scènes.

© Stephan Louwes, Johan Vandevelde / Éditions Anspach

Premier tome bien ficelé d’une série qui s’annonce distrayante, Moon : une balle pour un croisé saura séduire les amateurs de science-fiction en quête d’une lecture plaisir.