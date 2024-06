Mori – Marie Colot et Noémie Marsily - critique

Résumé : « Mori » raconte l’histoire de la jeune Mikiko. Elevée par sa mère depuis la disparition de son père, la petite fille va grandir et découvrir son entourage : la voisine Ma-san qui s’occupe d’elle quand sa mère part travailler et surtout le vieux monsieur d’en bas, Akira, qui s’est lancé dans un curieux jardinage. Mikiko va l’observer et dessiner ce qu’elle voit, jusqu’au jour où le vieil homme la surprend...

Critique : Un très beau livre qui touchera les grands autant que les petits lecteurs. On suit Mikiko, jeune japonaise qui grandit à Tokyo. Sa rencontre avec Akira, le vieux voisin, va changer sa vie d’une manière à laquelle elle ne s’attend pas. Ce jardin, appelé à devenir bien plus qu’un espace vert et l’autre rencontre déterminante que Mikiko va faire grâce à Akira, sont autant de surprises qui fleurissent les pages de ce livre. Chaque chapitre porte un nombre en guise de titre, correspondant à l’âge de Michiko. En effet, elle va grandir jusqu’à devenir une jeune adulte, se confronter aux épreuves de l’enfance, de l’adolescence, de la vie d’étudiante...

Le récit avance par touches, les sentiments de Mikiko se complexifient avec l’âge, et nous plongeons dans ses pensées, nous partageons ses joies, ses peurs, ses colères et ses tristesses.

Ce récit donnerait déjà un beau roman. Mais Marie Colot est allée plus loin. Car, en même temps que Mikiko, grandit le jardin que Akira a commencé à planter avec l’aide de la jeune fille. Ce jardin nous offre bien plus qu’un havre de paix construit jour après jour, à la main, par deux passionnés, il apporte une solution écologique.

Oui, car ce vieil Akira n’est autre que Akira Miyawaki (1928-2021), botaniste japonais qui a mis en place une méthode permettant de recréer rapidement et localement une forêt (approximativement une dizaine d’années au lieu d’un siècle), sur de petites zones. Ces îlots verts ont plusieurs fonctions et se composent d’espèces choisies spécifiquement, non pour les besoins humains, mais parmi les essences naturelles de la région concernée. Et cette belle histoire fictive se mélange à des éléments réels. Loin de faire un recueil scientifique, c’est par les émotions, les liens humains que le lecteur demeure dans l’histoire, emporté par ce magnifique enclos appelé à devenir une forêt, que va voir pousser Mikiko, car en dix ans, la petite fille sera devenue une adolescente.

Cet amour de la nature, Akira le transmet à Mikiko et à son neveu, Kazuko, de deux manières différentes. Lui est impacté par les essences, les graines, le travail de botaniste, elle le sera par le rapport à la nature, les sensations, les odeurs, le toucher, la vue, les sons. Ce double passage de relais nous fait pleinement comprendre l’intérêt de cette démarche.



Copyright : texte de Marie Colot, illustrations de Noémie Marsily

Et si tout cela n’était pas assez pour donner envie de rencontrer Mikiko, alors les dessins de Noémie Marsily achèveront de convaincre. Car Mori est un roman illustré. Au fil des pages, par un travail d’encre et d’aquarelles, la dessinatrice crée un Tokyo saisissant et surtout un jardin à la fois réel et imaginaire. Les feuilles débordent, les branches marrons, noires, poussent au fil des pages et les feuillages mélangeant toutes les teintes de vert, d’orange, de bleu sombre sentent bon l’humus et les bois. Mikiko, sa mère, Akira, son neveu, Ma-san sont aussi dessinés d’un trait simple et léger, stylisés, mais bien vivants. Pas de cases, justes des nappes de couleurs qui s’étendent à côté, sous ou au-dessus du texte. On prend énormément de plaisir à lire Mori. A côté des illustrations du récit, quelques plantes particulières sont représentées au détour de certaines pages.

A la fin, alors que l’on doit se résoudre à dire au revoir à Mikiko qui va entrer dans sa vie de femme, de nombreuses informations attendent le lecteur : bien sûr, la bibliographie conséquente autour du projet de Akira Miyakawa, mais également un lexique avec des informations sur la langue japonaise. Notons que dans les dialogues, de nombreuses expressions nippones sont employées (traduites en note de bas de page). Le glossaire final permet de découvrir les tournures de politesse, les expressions parlées et de s’immerger dans une initiation à l’art de la conversation japonaise.



Mori est un beau roman illustré, une histoire touchante sur la vie de Mikiko et sur un magnifique projet de forêt locale. Informations et émotions se réunissent d’une très belle manière au fil des pages, embellies par des aquarelles réussies.