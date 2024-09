Mort de l’acteur James Earl Jones

News : Acteur afro-américain, James Earl Jones a eu une brillante carrière théâtrale, récompensée par le Tony Award du meilleur comédien dans une pièce en 1969 et 1987. Il débute au cinéma en 1964 dans Docteur Folamour de Stanley Kubrick et se retrouve aux castings des Comédiens (1967) de Peter Glenville et d’Au bout du chemin (1970) d’Aram Avakian. En même temps, James Earl Jones est très actif à la télévision, qui lui permettra de gagner deux Emmy Awards en 1991. La consécration lui est accordée avec le premier rôle dans L’insurgé (1970) de Martin Ritt pour lequel il nommé à l’Oscar du meilleur acteur et remporte le Golden Globe de la révélation masculine. Il est également en tête d’affiche de Claudine (1974) de John Berry où son jeu lui vaut maints éloges. Mais sa carrière est surtout boostée quand George Lucas lui propose de donner sa voix à Dark Vador dans La guerre des étoiles (1977).

L’acteur assure la même fonction dans les deux volets suivants, avant de reprendre occasionnellement du service pour le reste de la saga. Il reste de toute façon prolifique dans les castings vocaux, en particulier pour les films d’animation (Le roi lion). Dans les années 80 et les décennies qui suivent, James Earl Jones reste un second rôle solide dans diverses productions. On le voit, entre autres, dans Conan le Barbare (1982) de John Milius, Allan Quatermain et la Cité de l’or perdu (1986) de Gary Nelson, Jardins de pierre (1987) de Francis Ford Coppola, Un prince à New York (1988) de John Landis, À la poursuite d’Octobre Rouge (1990) de John McTiernan, Jeux de guerre (1992) de Phillip Noyce et Petite arnaque entre amis (2001) de Jeff Probst. Sa dernière apparition au grand écran est pour Un prince à New York 2 (2021) de Craig Bewer. James Earl Jones est décédé le 9 septembre 2024 à l’âge de 93 ans.