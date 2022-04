Mort de l’actrice Catherine Spaak

News : Actrice d’origine belge, et naturalisée italienne, Catherine Spaak est la fille du grand scénariste Charles Spaak (La grande illusion), la nièce de l’ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak et la sœur de la comédienne Agnès Spaak. Elle débute dans un court-métrage en 1959 avant de tenir un petit rôle dans Le trou (1960) de Jacques Becker. Mais c’est l’Italie qui la révèle avec Les adolescentes (1960) d’Alberto Lattuada, où son charme juvénile fait merveille. À l’instar de Jacqueline Sassard, Catherine Spaak s’adapte alors à Cinecittà, et devient spécialiste des rôles de jeunes filles en fleurs. Elle s’impose en fille de Vittorio Gassman dans Le fanfaron (1962) de Dino Risi, jeune modèle séduisante dans L’ennui et sa diversion, l’érotisme (1963) de Damiano Damiani, ou épouse de Marcello Mastroianni dans Break-up, érotisme et ballons rouges (1965) de Marco Ferreri. Le cinéma français peine à prolonger les succès italiens de l’actrice qui tourne toutefois en 1964 La ronde de Roger Vadim et Week-end à Zuydcoote de Henri Verneuil, où elle est la partenaire de Jean-Paul Belmondo. Mais on la préfère décidément en Italie, où elle est à son avantage dans La fille de Parme (1963) d’Antonio Pietrangeli, Une fille qui mène une vie de garçon (1965) de Luigi Comencini, L’armée Brancaleone (1966) de Mario Monicelli, et surtout, la même année, Le chevalier de Maupin de Mauro Bolognini, audacieux récit sur la confusion des genres. En ces prolifiques années 60, Catherine Spaak est également tête d’affiche de films signés Luciano Salce, Franco Rossi, Richard Quine et Pasquale Festa Campanile. Dans les années 70, Catherine Spaak se rapproche dans de la trentaine et les tournages se font plus rares. Elle est toutefois la vedette du giallo Le chat à neuf queues (1971) de Dario Argento et du polar méconnu Un meurtre est un meurtre (1972) d’Étienne Périer, aux côtés de Jean-Claude Brialy, Stéphane Audran, Robert Hossein et Michel Serrault. Enrico Maria Salerno, Luigi Magni, Mario Camus et Steno la dirigent également au cours de la période. Catherine Spaak s’oriente davantage vers la télévision italienne à partir des années 1980. On la retrouve encore dans quelques longs métrages dont Scandale secret (1989) de Monica Vitti et I più grandi di tutti (2011) de Carlo Virzì. L’actrice se retire en 2019. Catherine Spaak est décédée le 17 avril 2022 à l’âge de 77 ans.