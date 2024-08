Mort du réalisateur Jean-Charles Tacchella

News : Réalisateur français, Jean-Charles Tacchella a d’abord été journaliste (L’Écran français), avant d’être le cofondateur du ciné-club « Objectif 49 », qui prend l’initiative de créer le Festival du Film Maudit à Biarritz, en 1949. Tacchella se fait ensuite connaître comme scénariste, collaborant notamment avec Yves Ciampi, Christian-Jaque et Alexandre Astruc. Après avoir signé deux courts métrages, il se lance dans le format long avec Voyage en grande Tartarie (1974). Mais c’est le film suivant, Cousin cousine (1975), qui lui assure une grande notoriété. Cette comédie dramatique sur des rencontres familiales, emblématique de la liberté de ton et de mœurs de la décennie, connaît un grand succès commercial et critique, en France et aux États-Unis. Le film obtient trois nominations aux Oscars : meilleur film en langue étrangère, meilleur scénario original et meilleure actrice pour Marie-Christine Barrault. La première cérémonie des César lui vaut la sélection pour les meilleurs film, scénario et acteur (Victor Lanoux), Marie-France Pisier remportant le César de la meilleure actrice dans un second rôle. D’autres distinctions, dont le prestigieux Louis-Delluc, honorent le long métrage.

Après ce coup d’éclat, Jean-Charles Tacchella rencontre moins d’écho avec Le pays bleu (1977) et le charmant Il y a longtemps que je t’aime (1979), porté par Jean Carmet et Marie Dubois. Mais deux longs métrages bien cotés au box-office relancent sa carrière, à savoir Croque la vie (1981, avec Carole Laure, Brigitte Fossey et Bernard Giraudeau) ; et surtout Escalier C (1985), qui confirme le talent de Robin Renucci. Malheureusement, le touchant Travelling avant (1987), axé sur ses souvenirs de cinéphilie, peine à trouver son public, malgré la révélation de Thierry Frémont. Par la suite, Dames galantes (1990), L’homme de ma vie (1992), Tous les jours dimanche (1994) et Les gens qui s’aiment (2000) ont également du mal à attirer l’attention. Tacchella se tourne alors vers la télévision, en tant que scénariste adaptant Maupassant. Le réalisateur, qui était devenu membre de la Cinémathèque française en 1981, en est nommé président de 2001 à 2003, puis président d’honneur. Jean-Charles Tacchella est décédé le 29 août 2024 à l’âge de 98 ans.