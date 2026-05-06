Mortal Kombat II - Simon McQuoid - critique

Le 12 mai 2026
Sommaire, ludique, amusant et inconséquent : Mortal Kombat II ne parlera qu’aux mordus de ce genre de films, mais leur parlera plutôt bien.
- Réalisateur : Simon McQuoid
- Acteurs : Tadanobu Asano, Karl Urban, Hiroyuki Sanada, Josh Lawson, Desmond Chiam, Lewis Tan, Joe Taslim, Adeline Rudolph
- Genre : Aventures, Action
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Warner Bros. France
- Durée : 1h56mn
- Âge : Interdit aux moins de 12 ans
- Date de sortie : 6 mai 2026
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Les champions plébiscités par les fans – désormais secondés par Johnny Cage en personne – s’affrontent dans un tournoi ultime, sans foi ni loi, pour tenter de renverser le règne de Shao Kahn, un tyran qui menace l’existence même de l’Earthrealm et de ses partisans.
Critique : Sorti entre deux portes dans l’immédiat post-Covid, le précédent Mortal Kombat était un blockbuster sans grande saveur, aux enjeux routiniers (sauver la Terre, ou quelque chose de cet ordre), derrière lequel on devinait parfois les spécificités d’un jeu vidéo culte depuis les années 1990. Une barre assez basse à relever, que ce second opus relève de fait, sans là encore qu’on puisse crier à la totale réussite. Partant de là, il y a deux façons de voir Mortal Kombat II : le verre à moitié vide et le verre à moitié plein.
- © 2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Verre à moitié vide : l’ex-pubard devenu cinéaste Simon McQuoid a toujours de gros progrès à faire lorsqu’il s’agit de donner vie à des univers dignes de ce nom, comme en témoignent les décors chipés à Game of Thrones ou Mad Max dans lesquels il fait crapahuter ses personnages. Des protagonistes joués par des acteurs et actrices globalement monolithiques, qui font néanmoins ce qu’ils peuvent avec des répliques en bois et un scénario qui ne sait pas trop quoi leur faire faire. En cours de route, le héros du précédent opus trépasse – sans qu’on sache bien pour quelle raison ni qu’on verse la moindre larme, faute de savoir ce qu’il faisait là en premier lieu.
Verre à moitié plein : Mortal Kombat II a la bonne idée de propulser comme héros Johnny Cage, gloire délavée du cinéma hollywoodien des années 1980 qu’on croirait échappée de chez John Carpenter – à mi-chemin entre Kurt Russell et Roddy Piper – et à qui le film offrira logiquement sa rédemption. Cage est interprété par Karl Urban, héraut de ce genre de grosses machines bourrines et rigolotes depuis la série The Boys, qui suinte la coolitude rétro et ironique. Réussi aussi : les scènes de baston, évidemment, affrontements sommaires et (vidéo)ludiques, au cours desquels le film trouve enfin sa raison d’être.
- © 2026 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.
Plus lisible, plus drôle, globalement mieux ficelé que le film d’origine, Mortal Kombat II n’est jamais aussi appréciable que lorsqu’il assume son statut de relique de vidéoclub débarquant trois décennies trop tard (« Ce que le public veut voir aujourd’hui, c’est du réaliste, du terre-à-terre, c’est Keanu Reeves trucidant cent types avec un stylo. » entend-on au détour d’une réplique). Il ne convaincra en aucun cas ceux que le genre rebute ; les autres qui acceptent ce type de plaisirs régressifs en auront pour un peu plus que leur argent. Dût-elle continuer sur cette pente ascendante, la saga pourrait même prétendre à son septième ou huitième volet au vu de son habilité artisanale.
Galerie Photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.