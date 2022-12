Musiques ultramarines, trésors discographiques des caraïbes, océans Indien et Pacifique – Lionel Besnard – critique du livre

Résumé : L’ouvrage fait résonner dans nos oreilles les sonorités musicales aux origines multiples des îles constituant les DROM-COM, Département et Régions d’Outre-Mer – Collectivités d’Outre-Mer.

Critique : Cet ouvrage se compose de deux parties. La première permet de comprendre quels métissages, quelles influences, quelles sources ont nourri ces musiques ultramarines. Et elles sont variées. Lionel Besnard s’est penché uniquement sur les îles constituant les DROM-COM de France, et il y a déjà sur ces quelques lieux énormément de matière.

On parcourt l’histoire, apprenant que la biguine a tenu tête au jazz en métropole dans les années folles, avec des artistes comme Alexandre Stellio, que les musiques de revendications comme le Kaneka, qui représente la culture Kanak, avec des artistes comme le groupe Bwanjep, sont nombreuses. On pourrait citer la maloya avec Daniel Waro pour la Réunion et tant d’autres. Lionel Besnard évoque les techniques de jeu, tel le ta’iri pa’umotu, une manière particulière de frapper les cordes des guitares ou ukulélés, en Polynésie française. L’auteur ne fait pas l’impasse sur les mouvements plus connus, comme le zouk avec Kassav ou encore le sega de la Réunion.

La seconde partie du livre regroupe la présentation d’une centaine de disques avec leurs jaquettes, leurs références.

Placés dans un ordre chronologique, ces trésors audio recouvrent presque un siècle. Lionel Besnard s’est intéressé à la musique traditionnelle, mais aussi à leur rencontre avec le jazz, le rock et même le rap ou le slam. Ce qui nous offre une diversité d’albums qui intéresseront autant les puristes que les amateurs de styles nouveaux.

Vinyles originaux, disques posthumes, anthologies permettent de se laisser embarquer dans ces mélopées percussives, ces chants en solo avec réponses des chœurs, ces jeux d’instruments à cordes, cette intégration des synthés funk, ces voix particulières maniant le créole, le français, voire l’anglais. Tout cela constitue autant de portes ouvertes vers d’autres cultures, pour le plus grand bonheur des curieux et des passionnés.

Grâce à ce livre, désormais, on écoutera les musiques ultramarines autrement.

L’ouvrage est une belle entrée dans l’univers musical des DROM-COM, avec autant de genres, de styles, de techniques que d’artistes dans ce recueil instructif et entraînant.