My Little Pony : Nouvelle Génération - Robert Cullen, José Luis Ucha, Mark Fattibene - critique

Résumé : L’inimaginable s’est produit… Equestria a perdu sa magie ! Les poneys, les licornes et les pégases ne sont plus amis et vivent maintenant séparés. L’idéaliste Sunny est pourtant bien décidée à trouver un moyen de ramener l’enchantement et l’unité dans leur monde. Faisant équipe avec la licorne au grand cœur Izzy, le duo va voyager vers des terres lointaines où il rencontrera les charismatiques et courageux Pipp et Zipp ainsi que le toujours sérieux Hitch. Leur mission est pleine de mésaventures mais ces nouveaux meilleurs amis possèdent chacun leur propre don, unique et spécial qui est peut-être tout ce dont ce monde de poneys a besoin pour restaurer la magie et prouver que même les petits poneys peuvent faire toute la différence.

Critique : My Little Pony, c’est d’abord une grande franchise de jouets en tout genre destinés aux petites filles, devenue série d’animation… puis film. Mais les petits poneys à coiffer, on les préfère vraiment quand ils ne s’éloignent pas trop du coffre à jouets. C’était sans compter sur cette fameuse nouvelle génération, qui a décidé de s’emparer de ce que la société ultra-connectée et consumériste du XXIe siècle peut produire de pire ! Dépendance aux réseaux sociaux, fake news, marchandisation de la peur, radicalisation des esprits. Tout ça pour donner à ce petit film d’animation made in Netflix un air cool et stylé dans l’air du temps, qui plaira aux têtes blondes nées quasiment avec une tablette et un smartphone dans les mains.

Le scénario est paresseux, prévisible et insupportablement pétri de bons sentiments. Face à des peuples d’équidés qui se déchirent et se craignent, la jeune débonnaire et courageuse Sunny décide de réunir les poneys terrestres, les pégases et les licornes, en les convaincant de ne plus avoir peur les uns des autres. Vous aussi, vous le sentez venir le discours moralisateur à la mords-moi le nœud qui vous chuchote avec une infinie douceur que vous n’avez aucune raison d’avoir des préjugés sur autrui ? Vous percevez le plaidoyer de vivre-ensemble extrêmement racoleur qu’il sous-entend ? Nous aussi. Mais ce n’est pas le pire.

Ce qui est absolument consternant, c’est l’anthropomorphisme des héros qui, plutôt que de gambader dans les prés et les verts pâturages, préfèrent imiter à la perfection la société libérale américaine au milieu de gros buildings et d’immenses panneaux publicitaires. Ajoutez à cela une jument à lunettes qui fait son beurre sur la peur de ses compatriotes en leur vendant du matériel anti-licorne, un fils à maman paresseux désireux d’être shérif à la place du shérif, et une jeune pégase devenue influenceuse en quête de « like », et vous obtenez un film à l’image d’un certain nouvel Hollywood : capitaliste et clientéliste.

La mise en scène est sans éclat : mécanique, dépourvue de tout parti pris esthétique, elle n’est pas plus travaillée que celle des longs-métrages d’animation de série B destinés au direct-to-video, malgré la collaboration de trois réalisateurs ! Pas un seul plan n’émerveille le regard, pas un seul mouvement de caméra ne donne le vertige. La direction artistique reste, d’un bout à l’autre du film, d’une platitude déconcertante.

Si Netflix garde ses audiences secrètes, nous ne doutons pas que My Little Pony : Nouvelle Génération, ce gros bonbon plein d’additifs enrobé de sucre, touchera sans difficulté son public cible : les marmots de l’école maternelle. Si vous avez plus de six ans, passez votre chemin, mes chers enfants.