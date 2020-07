Nana et les filles du bord de mer - Patricia Bardon - critique

Résumé : Un village au loin, en bord de mer, où Internet est arrivé. "C’est Mathieu qui a commencé" déclare Nana dans le prologue. La "déclaration" de Mathieu se révèle aussi violente que naïve. Nana part en guerre : elle décide de ne pas pleurer, de ne pas discuter, mais de faire sa guerre en allant encore plus loin que son homme dans la séduction sur les réseaux, en cherchant le pire. Sa guerre sème la zizanie dans le groupe des filles du bord de mer, et des gars. Les désirs et les amours contrariés de Nana et sa bande vont et viennent au rythme des clics comme au rythme des marées, dans des situations aussi irréalistes et farfelues que réelles et contemporaines.

Critique : C’est l’été. Le soleil, au moment de se coucher, étend ses couleurs roses. Et les marais de Picardie ou les bords de mer roucoulent doucement, pendant qu’à quelques pas de là, une bande d’amis fantasques s’aiment, se séparent, se disputent, se réconcilient à coups d’échanges musclés sur un ordinateur. Bienvenue dans notre monde moderne ! On ne se rencontre plus dans les bars du village, mais sur des sites Internet où l’on se donne rendez-vous à une station essence, sur l’autoroute, après avoir ôté ses sous-vêtements. Patricia Bardon, dont c’est le second long-métrage, entraîne ses comédiens dans une comédie légère et sucrée, où l’amour investit les écrans d’ordinateur.

Finalement, ce qui est triste, c’est que les gens ne parviennent pas à se dire les choses dans le réel. La réalisatrice met en scène deux personnages qui s’épient depuis plus de vingt ans, sans jamais, au moins pour lui, oser avouer un sentiment d’amour. Nana, l’héroïne principale, navigue d’une ménagerie loufoque où les garçons lisent les confidences salaces d’autres garçons sur le Net, les filles couchent avec les filles, les garçons se déguisent en filles, lorsqu’ils se savent trompés par une autre. Bref, Nana et les filles du bord de mer est un joli cocktail estival qui raconte les mouvements du cœur chez les jeunes gens. On se croirait presque dans un film de Rohmer, sauf que la réalisatrice préfère à la gravité du verbe la légèreté des tourments amoureux.

Le long-métrage ne serait pas ce qu’il est sans la présence de la voix d’Arno. Le chanteur sensuel et rocailleux s’invite dans presque toutes les scènes. On pense au joli film de Blier Merci la vie, où les comédiennes Anouk Grinberg et Charlotte Gainsbourg promenaient leur mélancolie en bord de mer, avec l’artiste en toile sonore. La chanson finale, reprise d’un tube d’Adamo, donne le titre au film tout entier. En quelque sorte, Nana et les filles du bord de mer se transforme en une sorte d’éloge pudique et délicat en faveur d’Arno et de cette ribambelle de jeunes gens qui attendent d’être heureux.

On aimerait voir plus souvent Patricia Bardon au cinéma. Sans doute parce que son style à elle est très personnel et qu’en produisant elle-même cette œuvre, elle choisit la liberté.