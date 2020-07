Narco - la critique du film

Résumé : Gustave Klopp est narcoleptique. Il s’endort n’importe où, n’importe quand, ses fréquentes crises de sommeil sont aussi brutales qu’inattendues. Si cette maladie constitue un véritable handicap pour sa vie professionnelle, elle lui permet cependant de vivre, dans ses rêves, des aventures inoubliables. À peine endormi, Gustave devient Klopp, un super-héros invincible et vengeur...

Citique : Si vous n’avez déjà pas aimé Atomik circus, il est peu probable que vous appréciez Narco. Primo parce qu’il s’inscrit à peu près dans la même veine ; et secundo, parce qu’il s’avère de moins bonne facture. Pour donner une échelle de valeur, Narco pourrait se situer aux antipodes du récent Aaltra qui, avec sa nonchalance bonhomme et son cynisme alcoolisé, provoquait une gamme variée d’émotions allant de l’ennui à la perplexité en passant par l’hilarité. En comparaison, Narco pèche lui par son goût de l’épate et du calcul, en voulant à tout prix faire mouche avec des dialogues artificiellement acérés, bombardant un récit de gimmicks assourdissants et de références ciné vaines (La valse des pantins, The Big Lebowski, Matrix entre autres).

Les quelques bonnes idées qui émanent de ce fatras, comme cette alternance entre le rêve et la réalité ou l’univers du super-héros, ne sont pas assez exploitées. Autre problème : les personnages secondaires (mention spéciale aux patineurs tueurs Léa Drucker et Gilles Lellouche) sont plus intéressants que les protagonistes étouffés dans la caricature, la fausse dinguerie, l’avidité. Sans parler de l’intrigue vaguement polardeuse, ni même de la tournure mélodramatique de la seconde partie (cameo de Van Damme à l’appui).

Résultat des courses : Narco, film qui se veut culte avant sa sortie, s’embourbe dans ses gags auto-satisfaits (Poelvoorde se contente de faire du Poelvoorde). Dépourvu de substance, ce film-gadget ne peut compter que sur ses meilleures vannes et l’abattage des acteurs pour monter une bande-annonce clinquante. Sur cinq minutes, c’est rigolo. Sur deux heures, c’est vide.