NEO, un transhumain dans the Matrix – Sébastien Denis - chronique livre

Sébastien Denis écrit cet essai et ne s’appuie que sur les quatre films de l’univers Matrix. Il laisse de côté les comics, court-métrages animés et jeux vidéo. Il polarise son attention sur ce que représente Neo avec ce livre intéressant et riche d’interprétations.
- Auteur : Sébastien Denis
- Collection : La Fabrique de Héros
- Editeur : Les Impressions Nouvelles
- Genre : Essai
- Nationalité : Française
- Date de sortie : 7 novembre 2025
Résumé : « NEO, un transhumain dans the Matrix » analyse le personnage de Thomas Anderson, alias Neo, protagoniste de la tétralogie de films Matrix et incarné à l’écran par Keanu Reeves.
Critique : Sébastien Denis rédige son analyse en quatre chapitres, tous axés sur un aspect de Neo, le protagoniste de la série de films Matrix, réalisés par les sœurs Lana et Lilly Wachowski. Neo est traité sous l’angle du transhumain, du transpersonnage, du transprophète et du transphilosophe. Pour Sébastien Denis, étant à la fois humain et cybernétisé, Neo est avant tout un transhumain. Il regroupe également plusieurs héros, plusieurs pensées religieuses et plusieurs philosophies. Sébastien Denis englobe les quatre films dans son analyse, car cela lui permet de mieux étudier l’évolution du personnage et de pointer certains éléments importants. En effet, si à l’issue du premier film, Neo apparaît comme le défenseur de l’humanité contre les machines, le point de vue change avec les révélations des deux films suivants, qui placent Neo en intermédiaire entre humains et machines, donnant le rôle de l’ennemi à une tierce personne, l’agent Smith. Pour Sébastien Denis, Neo n’est plus un protecteur de l’humanité, mais un lien avec les robots. L’homme doit s’allier avec les machines et Neo est l’intermédiaire entre les deux camps. Mais dans le fond, l’homme reste toujours exploité par ces entités qui le projettent dans une simulation de la réalité, nommée la Matrice.
Sébastien Denis va plus loin, Neo se révèle un agrégat de pensées : ce personnage pouvant apprendre en un clin d’œil n’importe quoi devient lui-même un simple conteneur, une fusion de multiples rôles. Il est ainsi un trans-personnage, assimilant plusieurs visages du héros, un trans-prophète, illustrant différents courants religieux, et un trans-philosophe, représentant de nombreux courants philosophiques.
Au final, Sébastien Denis soulève la question de savoir quel est le vrai message derrière ces films. Pour lui, il s’agit d’une visée transhumaniste, où l’homme doit apprendre à vivre avec la machine. Mais le prix est élevé, puisque l’humanité reste esclave des machines. C’est donc une fin plutôt pessimiste pour celui qui sait lire entre les lignes.
Parfois, les raisonnements sont un peu rapides et l’on a du mal à suivre l’enchaînement des idées, ce qui peut être accentué si vous n’avez pas vu la tétralogie. Mais les pistes soulevées par l’auteur nous incitent à la réflexion et nous donnent une bonne raison de voir ou revoir l’intégrale de Matrix avec un regard neuf.
NEO, un transhumain dans the Matrix décortique le personnage de Neo, protagoniste de Matrix, afin de comprendre ce qu’il représente, ce qu’il symbolise et quel message il transmet aux spectateurs.
128 pages – 13 €
