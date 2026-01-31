Falstaff - Orson Welles - critique

Le 31 janvier 2026
Troisième et dernière adaptation cinématographique de Shakespeare par Orson Welles. Cette brillante et inventive transposition sera malheureusement la dernière fiction cinéma de son auteur.
- Réalisateur : Orson Welles
- Acteurs : Jeanne Moreau, Orson Welles, Fernando Rey, Marina Vlady, Walter Chiari, John Gielgud, Julio Peña, Keith Baxter, Tony Beckley, Andrés Mejuto, Margaret Rutheford
- Genre : Comédie dramatique, Historique, Noir et blanc
- Nationalité : Espagnol, Suisse
- Distributeur : Films sans Frontières, Compagnie Française de Distribution Cinématographique (CFDC)
- Durée : 1h53mn
- Reprise: 14 juin 2023
- Titre original : Campanadas a medianoche / Chimes at Midnight
- Date de sortie : 20 juillet 1966
- Voir le dossier : Shakespeare au cinéma
- Festival : Festival de Cannes 1966
Résumé : Angleterre XIIIe. siècle : John Falstaff (Orson Welles) et son ami le juge Shallow (Alan Webb) se promènent dans une forêt enneigée en se rappelant le bon vieux temps.
Critique : On retrouve Falstaff quelque temps plus tôt dans une taverne où il rivalise de bons mots et de chamailleries avec son filleul Henry, le prince de Galles (Keith Baxter), toujours flanqué de Poins (Tony Beckley), son meilleur ami. La vie dissolue du jeune homme déplaît profondément à son père, le roi Henri IV (John Gielgud), monté sur le trône en assassinant Richard II pour prendre sa place, et qui espérait voir son fils lui succéder. Le véritable héritier du trône, Edmund Mortimer, emprisonné, organise depuis sa géôle une riposte au roi illégitime.
Orson Welles, pour la troisième fois, adapte William Shakespeare après Macbeth (1948) et Othello (1951), en utilisant un protagoniste présent dans deux pièces de théâtre. Il interprète lui-même Falstaff, ce personnage truculent, bon vivant, ricanant et souvent en marge de la légalité, à qui il donne des airs d’ogre sympathique.
Avec une mise en scène flamboyante, toujours truffée de plans originaux et de scènes mémorables (l’attaque mise en scène dans la forêt, une fête dans la taverne, les échanges dans la salle du trône ou encore la reconstitution d’une bataille), le cinéaste acteur livre de nouveau sa vision, présente de film en film, du pouvoir et des destins contrariés, et quelque part se décrit lui-même dans ce Pygmalion dérisoire, qui finira trahi et seul.
Une brillante distribution traverse le long métrage, parfois pour de petits rôles : John Gielgud (acteur britannique shakespearien s’il en est) en roi Henri IV, Jeanne Moreau, petite amie de Falstaff ; Fernando Rey, opposant malheureux ; ou encore Marina Vlady, épouse joyeuse de chevalier ; et l’inoxydable Margaret Rutheford en patronne de taverne malicieuse (elle fut par cinq fois, une truculente Miss Marple d’après les romans d’Agatha Christie).
Ce film, co-production espagnole et suisse, sera la dernière fiction de cinéma tourné par le cinéaste. Hormis des productions télévisées et des documentaires, l’immense Welles, de 1965 à 1985, année de son décès, ne réussira plus à se faire produire pour le cinéma.
- Copyright Internacional Films Española/Alpine Films
Galerie photos
