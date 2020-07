Neverland - le test du DVD

Résumé : Londres, début du XXe siècle. L’écrivain James M. Barrie est en quête d’un nouvel élan, dans sa vie comme dans son œuvre : son mariage avec la comédienne Mary Ansell est dans l’impasse, et le public londonien boude sa dernière pièce. C’est en arpentant les allées de Kensington Gardens qu’il rencontre Mme Llewelyn Davies et ses quatre jeunes fils. Une complicité immédiate se noue entre l’écrivain et les enfants sous l’œil ravi de leur mère, jeune veuve désemparée qui trouve en lui un véritable ami...

Critique : A l’origine, Neverland est l’adaptation d’une pièce d’Alan Knee baptisée L’homme qui était Peter Pan, déjà fondée sur le livre homonyme de James M. Barrie. Avec son goût pour les délires oniriques et les histoires sans fin dans un monde imaginaire, le nouveau long métrage de Marc Forster se situe aux antipodes du réalisme cru et de la thématique foisonnante d’A l’ombre de la haine, son précédent long. Mais qui dit qu’il n’y a pas de plaisir à prendre dans l’académisme ronronnant et les fantaisies éculées ?

Le film passe en revue tous nos rêves de gosse (s’amuser à travestir la vie, à magnifier la réalité, à s’inventer des univers parallèles) et les occasions de s’émouvoir ne manquent pas. En puisant son inspiration dans le contact qu’il entretient avec une famille recroquevillée sur elle-même, Barrie (Johnny Depp) va créer le personnage de Peter Pan, alors qu’il est au bord de la dépression créatrice (démoli par les critiques, boudé par les spectateurs, rongé par l’hypocrisie).

L’ambition de ce sympathique film consiste à ramener du rêve et de l’humanité de la manière la plus fédératrice possible. Si on peut taxer Neverland de moissonneuse à Oscars, on doit néanmoins lui savoir gré d’avoir habilement éludé la guimauve geignarde, même si le mélodrame emporte régulièrement le morceau. En se mettant à hauteur d’enfants, Forster plonge dans la réalité la plus faussée et la plus embellie. Tout est millimétré pour procurer du bonheur au spectateur : le récit parle plus aux sentiments qu’à l’intellect et les interprètes se contentent de jouer minutieusement leur personnage. Et si Kate Winslet et Johnny Depp sont impeccables, ils se font nonobstant voler la vedette par le jeune Freddie Highmore, éblouissant dans un rôle tout en douleur sourde et plus poignant que jamais.

Le DVD





Le(s) supplément(s) à ne pas rater : Les bonus ne servent malheureusement pas le film, en raison d’un manque d’intérêt plombant. Ni le making of conventionnel, ni les scènes coupées inintéressantes n’apportent un élément d’information satisfaisant. Même les effets spéciaux sont survolés dans un petit module de trois minutes. Le bêtisier vous arrachera peut-être un sourire si vous êtes de bonne composition, ou bien luné.

Image & son : Très beau piqué pour cette féerie dont les couleurs jaillissent avec flamboiement ; elles sont chaudes et contrastées à souhait. On se régale des moindres détails qui, ici, grâce à un transfert très propre, sont à la fête. Pas de poussières, juste une fluidité qui sert l’univers du film. Même impression avec le son qui se joue de nos oreilles. Le mixage, tout en finesse, donne autant la part belle aux dialogues qu’à la bande originale parfois tonitruante.