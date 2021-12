Next Door - Daniel Brühl - critique

Résumé : A Berlin, Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un bel appartement avec sa charmante compagne, leurs deux enfants et la nounou. Il s’apprête à décoller pour Londres où l’attend le casting d’un film de superhéros. En attendant son chauffeur, Daniel se rend au bar du coin sans savoir qu’il est suivi par son mystérieux voisin, Bruno. Cette rencontre préméditée va emmener Daniel vers les recoins sombres de son intimité. Bruno est bien décidé à lui faire vivre un enfer.

Critique : Ce héros orgueilleux pourrait être Daniel Brühl lui-même. Il vit dans un appartement cossu de Berlin, où les costumes occupent tout un pan du mur et où les femmes de ménage se substituent aux parents absorbés par leur travail. Il s’entraîne pour un casting où, à l’instar du véritable Daniel Brühl lui-même, il pourra incarner le rôle d’un super-héros. Le hasard de la vie l’amène à faire un détour dans un café de quartier avant de prendre un avion pour Londres. Le drame commence alors. Un homme gras le regarde fixement. La conversation s’engage et le pire survient dans l’existence de ce comédien assuré par la célébrité et la certitude qu’il est rempli de talent.

Voilà un premier film tout à fait réussi. Daniel Brühl, acteur célèbre à la filmographie impressionnante, se livre à une comédie noire où il met en scène le vacarme de la célébrité. Il incarne un comédien imbu de sa personne évoluant dans un milieu urbain chic, sans se soucier du voisinage qui se morfond dans la médiocrité et l’aigreur. Le pauvre homme est alors entraîné dans la perversité d’un pilier de comptoir qui, après avoir dénigré la carrière du comédien, lui fait des révélations plus qu’inquiétantes. Il y a beaucoup de risque dans ce rôle de composition. Mais Daniel Brühl accepte d’incarner ce personnage aussi détestable qu’il est touchant. On assiste avec, il faut l’avouer, une certaine jubilation, au face-à-face violent entre le comédien qui se décompose et cette espèce d’ordure manipulatrice se vengeant de sa propre bassesse.

La mise en scène choisit un point de vue quasi théâtral. Certaines scènes montrent de longues déambulations dans Berlin. Mais la plupart des séquences se déroulent dans un café du coin où quelques vieux habitués dépérissent derrière leur verre de schnaps. On perçoit que le souvenir de l’ex-RDA qui cohabitait avec l’Allemagne de l’Ouest n’est pas totalement digéré. Les visions du monde s’opposent entre ce comédien bourgeois, ouvert sur le monde, et cet homme sans âge, amer, que la vie maintient dans un état quasi mortifère. En même temps, Daniel Brühl raconte la difficulté pour les personnages célèbres de se libérer du regard des autres et de vivre leur propre existence, dans une forme d’anonymat. Pour autant, le réalisateur n’en rajoute pas dans une complaisance douteuse. Il se plaît à faire grincer les dents et à filmer le destin d’un homme qui se défait. Les mots se bousculent dans une comédie habile où le personnage principal s’effondre dans sa propre créature que son métier d’acteur a construite.

Next Door est un film réjouissant. Rarement, on aura vu au cinéma une œuvre qui assume avec une telle facilité la moquerie du milieu protégé des comédiens célèbres. Le long-métrage nous met en relation avec un Daniel Brühl très simple, accessible, finalement très proche des spectateurs, et qui, comme chacun d’entre nous, cherche un sens à sa vie.