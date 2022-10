Nick joue et gagne - W.S Van Dyke - critique

Résumé : Heureux parents d’un petit Nick Junior, Nick et Nora Charles (William Powell et Myrna Loy), de passage à New York, sont contactés par le colonel MacFay (C. Aubrey Smith) avec qui ils sont en affaire et qui leur demande instamment de les rejoindre dans son immense demeure. D’ailleurs, son chauffeur est déjà en route pour venir les prendre...

Critique : C’est le troisième opus des aventures du couple de détectives amateurs créé par Dashiell Hammett. Comme pour le deuxième épisode, il est issu d’un scénario écrit encore une fois par Albert Hackett et Frances Goodrich, d’après le roman The Farewell Murder de Dashiell Hammett, et de nouveau réalisé par W.S Van Dyke.

Si les détectives amateurs et toujours aussi décontractés, encore flanqués de leur fidèle chien Asta, ils sont désormais les heureux parents d’un garçon qu’ils ont prénommé Nick Junior. Bien que celui-ci les accompagne presque partout, la situation de nouveaux parents ne les a pas rendus plus sérieux pour autant. Lors de la première nuit chez le colonel, qui craignant pour sa vie s’est entouré d’une bande d’hommes armés jusqu’aux dents, les Charles ne trouvent rien se mieux que de coucher le bébé dans le tiroir d’une commode qu’ils vont fermer pour pensent-ils le protéger !

L’ambiance générale est toujours à l’enquête décontractée entre cocktails, bons mots et quelques morts suspectes que les deux tourtereaux vont résoudre comme d’habitude au cours d’une réunion finale de tous les protagonistes.

Si ce troisième épisode commence à approcher l’essoufflement, on suit avec un vrai plaisir les aventures totalement improbables des Charles, désormais au nombre de trois.

Le prochain opus, L’ombre de l’introuvable (Shadow of a Thin Man), toujours réalisé par W.S Van Dyke en 1941, et qui met toujours en scène les Charles, le couple vedette William Powell et Myrna Loy, leur fils et Asta le chien, sera adapté cette fois d’un scénario original d’Irving Brecher et Harry Kunitz sans le concours de Dashiell Hammett.