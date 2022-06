L’ombre de l’introuvable - W.S. Van Dyke - critique

Résumé : À San-Francisco, Nick Charles, détective désormais à la retraite (William Powell), et sa femme Nora (Myrna Loy) se font arrêter sur un pont par un policier motorisé, pour un contrôle. En fait, ce n’était qu’un prétexte pour les conduire sur un champ de courses où a eu lieu le meurtre d’un jockey.

Critique : Ce long métrage est le quatrième épisode sur les six au total des aventures du couple formé par Nick et Nora Charles (L’introuvable, The Thin Man en VO), qui mêle habilement enquête policière et humour décontracté. Les personnages ont été créés par Dashiell Hammett dans son roman éponyme publié en 1934, et dont l’intrigue inspira directement le premier épisode. Les suites reprendront les personnages sur des scénarios originaux. Pour ce nouvel épisode, c’est encore W.S. Van Dyke qui est à la réalisation, mais pour la dernière fois. Et ce sont toujours William Powell et Myrna Loy qui interprètent le fameux couple.

Si Nick est officiellement détective, et ne se prive pas de s’en glorifier, c’est presque toujours Nora qui prend les initiatives et dénoue en grande partie le mystère. Il ne faut pas oublier le chien Asta qui les suit partout et déclenchera même une bagarre dans un restaurant, et leur fils Nick Jr., bambin déjà malin, qui va obliger son père à boire un verre de lait, lui qui ne supporte que les cocktails.

On l’aura compris, l’intrigue qui multiple pourtant les cadavres n’a guère d’importance. Elle ne sert que de support aux péripéties mondaines et chics que le couple va vivre comme si de rien n’était. À la fin, tel un Hercule Poirot, Nick réunit tous les suspects pour reconstituer toute l’intrigue et démasquer le coupable.

Sans prétention, ce film se suit sans déplaisir, prête à sourire, mais s’oublie aussi vite, léger comme une bulle de champagne.