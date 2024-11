No Other Land - Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham - critique

Résumé : Depuis plus de cinq ans, Basel Adra, un activiste palestinien en Cisjordanie, filme l’expulsion de sa communauté par l’occupation israélienne qui détruit progressivement les villages et chasse ses habitants. Il rencontre Yuval, un journaliste israélien, qui le soutient dans ses démarches. Une amitié inattendue voit le jour. Ce film réalisé par un collectif palestino-israélien de quatre jeunes militants a été réalisé comme un acte de résistance créative sur la voie d’une plus grande justice.

Critique : Il y a des films qui surviennent sur les écrans comme des miracles, venant éclairer soudain l’actualité trop dépendante du point de vue politisé de tel ou tel média. En l’occurrence, No Other Land s’étend de 2019 à 2023, juste avant l’horreur qui a fait basculer le conflit israélo-palestinien dans une haine irréparable et durable. Les trois réalisateurs, de confessions religieuses multiples, sont à l’image des héros du quotidien qu’ils filment, un jeune homme palestinien déterminé à maintenir sa famille coûte que coûte dans son village natal, Masafer Yatta, et un jeune journaliste israélien qui tente de réveiller les consciences face à la politique de destruction des habitations en Palestine par l’État israélien. C’est tout l’enjeu de ce documentaire, filmé comme dans une situation d’urgence, où, années après années, l’armée encadre des bulldozers effrayants qui abattent les maisons des villageois, pour appliquer une décision de justice qui donne ces terres palestiniennes à l’armée israélienne

No Other Land est une œuvre dense, brutale, qui montre sans fard le désarroi des familles chassées de leurs logements. Elles résistent, autant qu’elles peuvent, malgré parfois des balles perdues, terribles, les intimidations permanentes des soldats, en se réfugiant dans des grottes où elles tissent des réseaux d’électricité ingénieux pour faire marcher le téléviseur ou la machine à laver le linge. Au milieu, il y a ces deux garçons, d’une grande force morale, qui chacun à sa manière contribue à restaurer la dignité de celles et ceux qui ont dû quitter de force leur bourgade natale pour rejoindre des villes irrespirables, conçues comme des camps.

Copyright L’Atelier d’images

No Other Land est un documentaire partisan. Les trois jeunes réalisateurs ne dissimulent pas leur parti pris militant en faveur du peuple palestinien. En même temps, l’amitié qui se tisse entre les deux garçons témoigne de la volonté de proposer un modèle culturel où les différences peuvent coexister, dès lors qu’elles reposent sur un contrat social d’apaisement et de respect des intérêts des uns et des autres. Le montage, les images hachées contribuent à marquer une urgence humaine que l’enthousiasme et la jeunesse seraient capables de transcender dans un idéal de société.

Le choix des réalisateurs est de favoriser des images qui ne témoignent pas seulement de la crise. Des scènes nombreuses décrivent la capacité de résilience des familles dans ces grottes sommairement aménagées, avec des enfants qui jouent, des mères qui, pour certaines ont perdu leur fils, s’évertuent à maintenir une éducation et des jeunes adultes qui se rêvent dans une autre existence. Le propos est très beau, très digne, restituant à ces familles injustement bafouées l’image de personnes qui ne cèdent pas à la barbarie mais tentent jour après jour de survivre malgré le harcèlement de l’armée israélienne. Il y a aussi, il faut le souligner, le regard souvent hagard de ces très jeunes militaires, qui obéissent aux ordres, et commettent le pire en faisant en sorte de ne pas prendre conscience de l’absurdité de la situation.

Copyright L’Atelier d’images

No Other Land est une œuvre tranchante, radicale, qui ne calmera pas les débats partisans et parfois violents sur le conflit israélo-palestinien. Et pourtant, le documentaire montre un vivre-ensemble possible, il rappelle à juste titre que l’expulsion des populations palestiniennes de leurs maisons qu’elles occupent depuis de très nombreuses années, ne repose que sur des décisions politiques arbitraires de quelques-uns qui voudraient faire croire qu’elles sont cautionnées par tout le peuple juif. Voilà un film qu’il faut regarder plus que jamais comme une invitation à l’amour et à la paix espérés ; espoir qui est celui des deux protagonistes idéalistes qui concluent le propos général.