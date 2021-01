Nola Circus - la critique du film

Résumé : Will, patron d’un Barber Shop, vit une liaison secrète avec la belle et sexy Nola. Denzel, son demi-frère ultra protecteur, sombre dans une jalousie compulsive. Guiseppe, le boss d’une pizzeria fait venir d’Italie, un tueur à gages. Karen, la dealeuse, pète les plombs... sans oublier Marvin, obsédé notoire ou encore, trois hommes du Ku Klux Klan... Un cocktail explosif qui va secouer la vie tranquille de ce quartier de la Nouvelle-Orléans !

Critique : Nola Circus est un projet atypique : première réalisation d’un français (Luc Annest) dont le tournage s’est fait à la Nouvelle-Orléans et donc uniquement en langue anglaise, avec un groupe de producteurs composés entre autres de douze sportifs de haut niveau, 5% des recettes destinés à des associations... Très clairement, on est ici dans quelque chose de peu commun, jusqu’à la forme de son récit. Et on aurait adoré apprécier une comédie française s’éloignant enfin de l’insupportable carcan "franchouillard" qui le définit bien trop souvent.

Bon qu’on se le dise : tout ici n’est pas mauvais, loin de là. Nola Circus parvient ainsi à éviter nombre d’écueils généralement propres au genre, parmi lesquels l’allure de "pièce de théâtre filmée", le réalisateur se posant de vraies questions de mise en scène. D’autant plus qu’il a pour lui un casting de têtes plus ou moins connues, mais dans lequel toutes s’avèrent convaincantes.

Malheureusement, le reste ne tiend pas forcément la route. Nola Circus fait le choix d’une succession de sketchs, ces derniers s’emboîtant les uns aux autres pour former un tout certes bien imbriqué dans le scénario, mais néanmoins marqué par une certaine incohérence dans le rendu. On n’en comprend pas vraiment l’intérêt, tant la construction ne fait que fragmenter l’intrigue sans raison. D’autant que la plupart des sketchs sont poussifs dans leur effort à proposer des gags absurdes et loufoques. Et même si certains sujets sensibles (on parle à un moment donné du Ku Klux Clan) sont traités avec suffisamment de finesse pour ne pas gêner, l’imagerie, parfois vulgaire et souvent sexiste, n’aide pas à rentrer dans le bain.

Nola Circus est donc une déception, dont la force comique tombe à plat. Luc Annest n’en demeure pas moins un cinéaste prometteur, qui pourrait bien avoir une sérieuse carte à jouer, pour se démarquer de la concurrence et enfin apporter du sang neuf à un genre totalement boursouflé.