Nos futurs - anthologie - critique du livre

Résumé : Les années 2020 marquent certainement la prise de conscience du grand public des dégâts liés au changement climatique. Afin d’éclairer sur les choix possibles et ceux qui sont nécessaires, 10 scientifiques, chacun dans leur domaine, associés à 10 auteurs de science-fiction, imaginent quels pourraient être nos futurs.

Critique : Le rapport spécial du GIEC a démontré les conséquences du réchauffement de la planète à 1,5° et a défini des objectifs de développement durable. A travers dix d’entre eux, de l’agriculture à l’énergie, en passant par l’émancipation des femmes, les binômes scientifiques-auteurs livrent perspectives et possibilités d’avenir pour l’Humanité.

De la dystopie à l’utopie, de la réalité à la fiction, la frontière est souvent mince. L’ambition du livre, dont l’idée originale émane du festival de science-fiction, les Utopiales de Nantes, est bien d’entremêler les deux disciplines, afin que la fiction ne vienne pas supplanter la réalité. Chaque partie commence par un état des lieux scientifique d’un objectif de développement durable (ODD), mais aussi par les solutions possibles qui permettraient la survie de l’Homme. La force de cet ouvrage est de mettre l’Humain au cœur du propos, car c’est bien là tout l’enjeu du changement climatique. La planète s’adaptera quoi qu’il arrive ; en revanche, l’Humain pourrait bien être la seule espèce sur Terre qui prépare son extinction dans une course effrénée à la consommation et à l’exploitation des ressources. Or, des alternatives sont déjà possibles et peuvent être efficaces, si elles sont mises en place à grande échelle : une agriculture raisonnée, respectueuse des sols, une production d’énergie alternative couplée à une baisse des consommations en énergie, des constructions davantage intégrées à leur environnement...Ce sont autant d’exemples démontrés dans ces textes scientifiques, parfois très didactiques et quelque peu pamphlétaires.

Pour alléger le propos, les fictions proposées livrent des opinions différentes sur les pistes qui s’offrent à nous : la catastrophe suite à une prise de conscience tardive, la solution par la science et ses conséquences, la dictature écologiste et la privation de liberté, ou encore l’aggravation des inégalités, entre ceux qui peuvent continuer à vivre en consommant trop de ressources et ceux qui sont condamnés à la misère.

Tous les possibles sont envisagés et suscitent des réflexions relatives à des domaines variés : le rapport au temps, la manière dont l’Homme se place au cœur de l’écosystème et les choix à venir en cas de poursuite d’une surconsommation des ressources. Une des nouvelles les plus marquantes de ce recueil, Trois poneys morts, questionne justement le besoin de ralentir, dans un monde où chaque déplacement est lié à une carte de consommation carbone limitée. Dès lors, l’héroïne doit retrouver le temps de la marche pour atteindre sa destination, libérée de l’ultra-connexion et des liens continus avec ses proches. Dans Puits carbone, Jean-Marc Ligny interroge sur les conséquences des « bons choix » opérés aujourd’hui. Enfin, de facture moins classique, le texte d’Estelle Faye, Conte de la pluie qui n’est pas venue, évoque un choix cornélien : doit-on à tout prix sauver l’humanité ou préserver encore ce qu’il peut l’être ? Ce récit, tout à fait original, nous place face à cette alternative, sans proposer de réponse. Finalement, ce futur-là est sans doute plus proche que nous ne voulons l’admettre.

L’anthologie propose aussi des textes plus classiques, sur le motif de l’Homme au cœur de son écosystème. Dans cette catégorie, c’est l’histoire d’une famille parisienne, dont une partie vit en sous-sol, dans des caves végétalisées pour échapper à la chaleur, qui retient davantage l’attention. La grand-mère évolue dans un appartement climatisé à la Défense, dernier quartier de Paris qui vit comme au début du XXIème siècle, profitant de ses privilèges, sans prendre en compte les conditions de vie des autres. En donnant une veine sociale à l’adaptation des individus au réchauffement climatique, Catherine Dufour décrit un univers original. Mais on aurait envie d’en savoir plus.

Enfin, l’écoféminisme tient une part centrale dans le livre. Exposé comme un concept à défendre, relié aux inégalités entre les genres notamment, il est l’objet de la nouvelle écrite par Sylvie Lainé : celle-ci choisit d’expliquer comment les femmes sont confrontées partout dans le monde à la question de la maternité. Dans son récit, elle aborde la surpopulation, en présentant les femmes nullipares comme libres et indépendantes, là où la société actuelle ne voit parfois que de l’égoïsme. Le texte dérange par sa présentation inversée de la pression à ne pas avoir d’enfants qu’impose la société : le choix de continuer à enfanter est possible dans ce monde-là, mais la contrainte des pairs pousse à la réflexion. La surpopulation, dans un monde où l’on choisit son genre, n’est pas abordée en fonction de la surconsommation du monde occidental, mais simplement comme un problème à régler. Si les effets sont bien réels, la régulation passe avant tout par l’émancipation des femmes plutôt que par un refus revendiqué d’enfanter.

Nos futurs s’adresse à tous ceux qui ont besoin d’optimisme dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les auteur.e.s scientifiques posent à la fois les problèmes actuels et dégagent des solutions, tandis que les auteur.e.s de science-fiction donnent leur lettre de noblesse au genre, en présentant de manière ludique et originale les futurs possibles de l’Humanité. Les textes sont inégaux, mais le livre incite à prendre son temps, à approfondir les notions, pour faire de nous des citoyens éclairés et actifs.