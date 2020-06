Les Sisters T14 . Juré, craché, menti – chronique BD

Résumé : William et Cazenove sont toujours au scénario pour explorer le thème du mensonge dans la vie de nos héroïnes de choc. William dessine ces deux petites bouilles attendrissantes et tout leur entourage. Il s’occupe également les couleurs.

Un quatorzième pour les Sisters. Wendy, l’aînée et Marine la cadette. Deux protagonistes vraiment attachantes. Au fur et à mesure des gags, on pourrait craindre de se lasser mais que nenni non point. Avec ce nouveau tome, les auteurs explorent le mensonge et ses conséquences pour nos Sisters ! Et dès le premier gag, on retrouve avec plaisir ces deux filles qui souvent n’en font qu’à leur tête, se chamaillent mais s’aiment tellement.

Le jeu de la couverture et de la page de titre intérieure qui se font suite marchent d’emblée. Et les gags fusent, les situations s’enchaînent pour le meilleur et pour le rire.

On découvre que Wendy devient de plus en plus menteuse et pourtant, son nez ne s’allonge pas. Ces mensonges sont parfois tellement gros qu’ils ne peuvent que nous faire rire. Série BD, devenue série TV, Les Sisters continuent leur chemin, et on aurait presque l’impression de les voir grandir. Wendy nous semble un peu plus âgée.

C’est un peu le sentiment de joie et de tristesse du temps qui passe, nous allons découvrir de nouvelles péripéties avec elles, mais les anciennes sont désormais du passé. Heureusement, elles seront pour toujours avec nous grâce aux albums précédents. Bien sûr, le changement est minime, mais on prend plaisir à suivre cette petite évolution.

Christophe Cazenove et William nous offrent un beau florilège de gags, jouant à nouveau aussi, pour le début et la fin, sur des âges différents, du passé et du futur. Une manière discrète de nous montrer que quelque soit leur âge, les Sisters resteront toujours drôles. Tout simplement parce qu’aujourd’hui, nous partageons un passé avec elles.

Christophe Cazenove, William / Bamboo

William assure le dessin et tient la continuité sans faillir avec les tomes précédents. Notons les gags visuels avec les clins d’œil et les références à d’autres séries Bamboo comme Tizombi par exemple.

Et tout d’un coup, on se prend presque à rêver un crossover entre les Supersisters et Tizombi !

Le trait rond et enjoué, les personnages expressifs et drôles, le choix de l’absence des parents, présent uniquement par leur silhouette, tout fonctionne vraiment bien.

Les couleurs claires et vives, les personnages secondaires, tout est là et l’on retrouve avec plaisir l’univers de ces deux héroïnes.

Les gags en une page roulent sans heurts tout en sachant s’affranchit du gaufrier classique trois bandes de trois cases. William nous offre des planches aérées où les personnages trouvent tout l’espace nécessaire pur vivre leurs aventures et nous entraîner avec eux.

Avec Les Sisters T14 Juré, craché, menti Christophe Cazenove et William nous proposent un nouveau tome et une nouvelle réussite pour Les Sisters ! A nos yeux, il y a énormément de raisons pour que cette série connaisse le succès et qu’elle franchisse le cap du quatorzième tome. La meilleure reste que l’on rit encore à l’humour de Wendy et Marine, qui deviennent un peu avec le temps nos Sisters...