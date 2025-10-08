Nos jours sauvages - Vasilis Kekatos - critique

Résumé : En rupture avec sa famille, Chloé, vingt ans, est recueillie par un groupe de jeunes itinérants. A bord de leur van, ils sillonnent la Grèce des oubliés, venant en aide aux plus démunis, moyennant des combines pas toujours légales. À leur contact, Chloé expérimente une nouvelle vie, plus libre, plus intense, où tout peut s’arrêter demain.

Critique : On peut dire que Chloé ne manque pas de caractère. Du haut de ses vingt ans, coincée entre un frère policier violent, une mère irresponsable, et une sœur ambivalente, elle collectionne les vols dans des magasins afin de revendre à des passants le matériel vendu. Mais les choses se complexifient, et la jeune fille est poussée à quitter le domicile familial, ce qui va l’amener à poursuivre sa route avec une bande de Robin des Bois modernes qui traversent la Grèce dans leur camping-car monumental.

Nos jours sauvages est donc le récit d’une traversée de la Grèce à travers les yeux de la protagoniste qui apprendre à se forger une éthique et une personnalité plus stable. Les baroudeurs qui vont devenir non seulement des compagnons de voyage mais aussi des piliers d’un genre inattendu à sa construction sociale, vont de squats en squats, de villages abandonnés en villages abandonnés afin de restituer à des familles pauvres et exclues les gages qu’ils ont cédés à des prêteurs d’argent mafieux. En fait, cette histoire ne tient pas vraiment debout mais le spectateur finit par accepter le principe d’un récit peu vraisemblable pour centrer son attention sur les personnages qu’il déroule. En effet, Nos jours sauvages s’affiche avant tout comme le portrait de jeunes gens libertaires dans un pays, la Grèce, encore malade de la crise financière qu’elle a subie en 2012.

L’intérêt principal du film demeure le portrait que le réalisateur fait de sa jeune héroïne. Chloé est une jeune femme libre, émancipée, qui cherche à la fois à réussir son insertion et à composer avec une famille pour le moins défaillante. La mise en scène, plutôt ingénieuse, permet de découvrir un personnage tour à tour touchant, agaçant, mais follement intéressant. L’actrice qui incarne le personnage s’adonne avec brio aux excès de son personnage capable du pire. On la voit ainsi évoluer vers une forme de prise de conscience morale, et assumer peu à peu des choix alternatifs pour sa vie d’adulte.

Tous les comédiens qui l’entourent sont aussi très pertinents et engagés dans ce road movie qui alterne sauvetage social des populations exclues et cambriolages de locaux où les prêteurs sur gages cachent les biens des familles endettées. Certes, le scénario n’échappe pas à un certain manichéisme, et on a du mal à croire que cette joyeuse bande de pieds nickelés ne puissent jamais être inquiétée par la police. D’ailleurs, le grand défaut demeure les inexactitudes du scénario, ou du moins les ellipses qui ne permettent pas de suivre la cohérence de la narration. Le spectateur finit par oublier les approximations de la fiction pour se concentrer sur les interactions joyeuses et sexuelles de ces voyageurs de post-crise économique.

Nos jours sauvages n’est sans doute pas le long métrage du siècle. Pour autant, le spectateur passe presque deux heures à rencontrer une jeunesse qui montre combien l’idéalisme est porteur d’espoir dans des sociétés mondialisées, pétries par le consumérisme et le capitalisme sans limite. Le film ouvre une porte d’espérance dans une tonalité qui a moins à voir avec le drame que la comédie sentimentale. Cet hymne à l’amitié, à la démesure et à la folie laisse un goût heureux dans les yeux et la bouche, à un moment où l’actualité ne nous aide pas forcément à penser l’avenir.