Nos jours sauvages - Vasilis Kekatos - critique

Le 15 octobre 2025
Un joli road movie initiatique qui ne résiste pas à quelques faiblesses du scénario.
- Réalisateur : Vasilis Kekatos
- Acteurs : Daphné Patakia, Nikolakis Zeginoglou, Stavros Tsoumanis, Popi Semerlioglou, Ioko Ioannis Kotidis, Emmanuel Elozieoua, Natalia Swift
- Genre : Drame, Road movie
- Nationalité : Français, Belge, Grec
- Distributeur : Condor Distribution
- Durée : 1h44mn
- Titre original : I agries meres mas
- Âge : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
- Date de sortie : 8 octobre 2025
L'a vu
Veut le voir
Résumé : En rupture avec sa famille, Chloé, vingt ans, est recueillie par un groupe de jeunes itinérants. A bord de leur van, ils sillonnent la Grèce des oubliés, venant en aide aux plus démunis, moyennant des combines pas toujours légales. À leur contact, Chloé expérimente une nouvelle vie, plus libre, plus intense, où tout peut s’arrêter demain.
Critique : On peut dire que Chloé ne manque pas de caractère. Du haut de ses vingt ans, coincée entre un frère policier violent, une mère irresponsable, et une sœur ambivalente, elle collectionne les vols dans des magasins afin de revendre à des passants le matériel vendu. Mais les choses se complexifient, et la jeune fille est poussée à quitter le domicile familial, ce qui va l’amener à poursuivre sa route avec une bande de Robin des Bois modernes qui traversent la Grèce dans leur camping-car monumental.
- Copyright 2025 Condor Distribution
Nos jours sauvages est donc le récit d’une traversée de la Grèce à travers les yeux de la protagoniste qui apprendre à se forger une éthique et une personnalité plus stable. Les baroudeurs qui vont devenir non seulement des compagnons de voyage mais aussi des piliers d’un genre inattendu à sa construction sociale, vont de squats en squats, de villages abandonnés en villages abandonnés afin de restituer à des familles pauvres et exclues les gages qu’ils ont cédés à des prêteurs d’argent mafieux. En fait, cette histoire ne tient pas vraiment debout mais le spectateur finit par accepter le principe d’un récit peu vraisemblable pour centrer son attention sur les personnages qu’il déroule. En effet, Nos jours sauvages s’affiche avant tout comme le portrait de jeunes gens libertaires dans un pays, la Grèce, encore malade de la crise financière qu’elle a subie en 2012.
L’intérêt principal du film demeure le portrait que le réalisateur fait de sa jeune héroïne. Chloé est une jeune femme libre, émancipée, qui cherche à la fois à réussir son insertion et à composer avec une famille pour le moins défaillante. La mise en scène, plutôt ingénieuse, permet de découvrir un personnage tour à tour touchant, agaçant, mais follement intéressant. L’actrice qui incarne le personnage s’adonne avec brio aux excès de son personnage capable du pire. On la voit ainsi évoluer vers une forme de prise de conscience morale, et assumer peu à peu des choix alternatifs pour sa vie d’adulte.
- Copyright 2025 Condor Distribution
Tous les comédiens qui l’entourent sont aussi très pertinents et engagés dans ce road movie qui alterne sauvetage social des populations exclues et cambriolages de locaux où les prêteurs sur gages cachent les biens des familles endettées. Certes, le scénario n’échappe pas à un certain manichéisme, et on a du mal à croire que cette joyeuse bande de pieds nickelés ne puissent jamais être inquiétée par la police. D’ailleurs, le grand défaut demeure les inexactitudes du scénario, ou du moins les ellipses qui ne permettent pas de suivre la cohérence de la narration. Le spectateur finit par oublier les approximations de la fiction pour se concentrer sur les interactions joyeuses et sexuelles de ces voyageurs de post-crise économique.
Nos jours sauvages n’est sans doute pas le long métrage du siècle. Pour autant, le spectateur passe presque deux heures à rencontrer une jeunesse qui montre combien l’idéalisme est porteur d’espoir dans des sociétés mondialisées, pétries par le consumérisme et le capitalisme sans limite. Le film ouvre une porte d’espérance dans une tonalité qui a moins à voir avec le drame que la comédie sentimentale. Cet hymne à l’amitié, à la démesure et à la folie laisse un goût heureux dans les yeux et la bouche, à un moment où l’actualité ne nous aide pas forcément à penser l’avenir.
Galerie Photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.