Nos soleils - Carla Simón - critique

Résumé : Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force...

Critique : De Petit paysan à Je vous trouve très beau en passant par Au nom de la terre ou Une hirondelle a fait le printemps et quelques autres, le monde rural n’en finit plus d’inspirer les cinéastes, au risque de créer quelque lassitude auprès du public.

Copyright Pyramide distribution

Pourtant, renouant avec la discrétion et la pudeur qui avaient fait le sel de l’émouvant et partiellement autobiographique Été 93, encensé par la critique et récompensé au festival de Berlin 2017, la réalisatrice catalane Carla Simón tisse le portrait authentique d’une famille divisée mais solidaire face à l’adversité et la destruction de son mode de vie. Imperceptiblement, la caméra s’arrête sur quelques gestes insignifiants qui en disent long, livre quelques émotions à peine suggérées mais n’oublie cependant pas de pointer son objectif vers une convergence d’énergies contradictoires et de répliques vives. Un équilibre parfait pour couper court à toute mélancolie excessive tout en gardant dans le viseur l’ampleur du combat à mener.

Dans cette région de Catalogne inondée de soleil, les enfants gambadent sous l’œil à peine attentif des adultes. Ici, tout le monde a ses habitudes et sait exactement ce qu’il a à faire. Pourtant, les plus jeunes constatent avec tristesse que leur lieu de jeu favori a été détruit. Un peu plus tard, alors que toute la famille est réunie, le patriarche avoue qu’il ne possède guère d’acte officiel attestant de la propriété de ces terres. Au sortir de la guerre civile, celles-ci ont été données à son père en remerciement d’un acte de bravoure. Une seule poignée de main et une bonne dose de confiance avaient alors suffi à sceller la vente. Mais aujourd’hui, bien sûr, il en est autrement. Celui qui estime être désormais le propriétaire de ce territoire porteur d’arbres fruitiers et de légumes au rendement peu lucratif, a bien d’autres projets. Les panneaux solaires qu’il compte y installer lui fourniront des revenus autrement juteux.

Copyright Pyramide distribution

Tandis que certains membre de la fratrie s’installent dans le déni et continuent les cueillettes comme si leur avenir n’était pas en danger, d’autres adhérent sans broncher à l’innovation technique. Se révèlent alors d’indicibles difficultés de communication familiale qui auront tôt fait d’entraîner le spectateur dans un tourbillon d’émotions justement contenu dans une mise en scène débarrassée de toute esbroufe. Ardents défenseurs d’une époque révolue, les acteurs, non professionnels piochés au sein de différents familles de la région, éclairent de leur spontanéité des scènes bucoliques, témoins d’une réalité laborieuse cependant adoucie par la simplicité d’une vie en plein air et les tons mordorés d’un soleil omniprésent.

Entre chronique familiale et défense d’un monde sacrifié, entre récits des anciens et insouciance des enfants, la cinéaste bâtit un récit dont l’universalité et la sincérité touchent droit au cœur. Sans effet de manches ni débordements verbaux, Carla Simón se penche avec une discrétion infinie sur les choses de la vie ; et là où d’autres les noieraient dans la banalité, les rend attachantes. Une réussite ensoleillée récompensée par l’Ours d’or du meilleur film au dernier festival de Berlin.