Cannes 2025 : Les outsiders de la compétition officielle

© Festival de Cannes 2025

News : Ces cinéastes ont cette année les honneurs de la compétition officielle cannoise. Si la plupart sont connus des cinéphiles, ils le sont moins du grand public et leur nom ne parlera pas autant que ceux de Wes Anderson, des frères Dardenne ou de Julia Ducournau, même si certains de leurs longs métrages ont pu être primés dans des festivals internationaux dont Cannes. Pourtant, ils pourraient créer la surprise et remporter la récompense suprême, comme l’avaient fait, par le passé ou plus récemment, Steven Soderbergh, Justine Triet ou Sean Baker. Nous ne joignons pas à ces six noms celui de Hafsia Herzi, dont La petite dernière fait également office d’outsider, sa réalisatrice étant l’une des comédiennes françaises les plus en vue, primée cette année par le César de la meilleure actrice.

La réalisatrice japonaise Chie Hyakawa sera en compétition officielle avec Renoir.

– Scénario : Chie Hayakawa

– Distributeur : Eurozoom

– Principaux acteurs : Yumi Kawai, Lily Franky, Hikari Ishida, Ayumu Nakajima

L’histoire : Au cœur de l’été 1987 à Tokyo, alors que le Japon est au sommet de sa croissance économique, une jeune fille excentrique et sensible de onze ans doit faire face au cancer de son père en phase terminale et au stress de sa mère déjà surchargée de travail. Chacun d’eux recherche désespérément des interactions humaines.

© 2025 Goodfellas. Tous droits réservés.

Notes : Il s’agit de la première sélection en compétition officielle de cette cinéaste qui avait obtenu une mention Caméra d’or en 2022 pour Plan 75, dystopie glaçante et critique sociale virulente, autour du thème de l’euthanasie des personnes âgées. Le thème de la mort semble également hanter Renoir. Diplômée de la School of Visual Arts de New York, Chie Hyakawa avait également été présente à la Cinéfondation du Festival de Cannes (2014) pour son court métrage Niagara.

Chie Hayakawa à Cannes

2022 : Plan 75, Un Certain Regard : Mention Caméra d’or

Le réalisateur sud-africain Olivier Hermanus sera en compétition officielle avec The History of Sound.

– Scénario : Ben Shattuck

– Distributeur :

– Principaux acteurs : Josh O’Connor, Paul Mescal, Molly Price

L’histoire : Pendant la Première Guerre mondiale, deux jeunes hommes, Lionel et David, entreprennent d’enregistrer les vies, les voix et la musique de leurs compatriotes américains...

Notes : Cette production américaine confirme l’ancrage à l’international d’un cinéaste qui avait débuté dans son pays natal, l’Afrique du Sud. Son œuvre a notamment abordé la thématique homosexuelle : on lui doit ainsi Beauty (Queer Palm 2011) et Moffy (section Orrizonti de la Mostra de Venise 2019). En 2022, Oliver Hermanus réalise Vivre, remake du film éponyme de Kurosawa. The History of Sound, qui est son premier long métrage en compétition officielle à Cannes, réunit deux acteurs qui montent : Josh O’Connor (Challengers) et Paul Mescal, révélé dans Aftersun et revu dans Sans jamais nous connaître et Gladiator II.

Oliver Hermanus à Cannes

2011 : Beauty, Un Certain Regard : Queer Palm

Le réalisateur espagnol Oliver Laxe sera en compétition officielle avec Sirat.

– Scénario : Oliver Laxe, Santiago Fillol

– Distributeur : Pyramide

– Principaux acteurs : Sergi López, Bruno Núñe

L’histoire : Au Maroc, dans le massif désertique du Saghro, Louis, accompagné de son fils Stéphane, recherche sa fille aînée Marina, qui a disparu. Ils rallient un groupe hétéroclite de ravers lancé à la recherche d’une énième fête aux confins du continent africain. Ils embarquent ainsi pour une odyssée ardente dans les profondeurs du désert saharien, un miroir de sable qui confronte les personnages à leurs propres limites.

Notes : C’est également la première sélection en compétition officielle pour Oliver Laxe dont les trois premiers longs métrages, présentés à Cannes, avaient été récompensés. Après des études de cinéma en Espagne, Oliver Laxe a vécu au Maroc où il a mené des expérimentations audacieuses, notamment pour son documentaire Vous êtes tous des capitaines, tournés avec des enfants, et jouant sur les mises en abyme. Il en avait pu en expliquer le sens profond lors d’un échange fructueux avec des lycéens à l’occasion de la présentation du film à la Quinzaine des Réalisateurs. Sirat, qui est son quatrième long métrage, a pour interprète principal Sergi López que l’on a pu apprécier dans des films aussi divers que Harry, un ami qui vous veut du bien et Le labyrinthe de Pan.

Oliver Laxe à Cannes

2010 : Vous êtes tous des capitaines, Quinzaine des Cinéastes : Prix FIPRESCI

2016 : Mimosas, la voie de l’Atlas, Semaine de la Critique : Prix Nespresso

2019 : Viendra le feu, Un Certain Regard : Prix du Jury

Le réalisateur suédois Tarik Saleh sera en compétition officielle avec Les Aigles de la République.

– Scénario : Tarik Saleh

– Distributeur : Memento

– Principaux acteurs : Fares Fares, Lyna Khoudri, Cherien Dabis, Zineb Triki, Sherwan Haji

L’histoire : L’acteur le plus adulé d’Égypte, George Fahmy, tombe du jour au lendemain en disgrâce auprès des autorités. Sur le point de tout perdre, George est contraint d’accepter le rôle du président dans un biopic à sa gloire. Il se retrouve alors projeté dans le cercle le plus fermé du pouvoir et réalise vite qu’il ne risque pas seulement d’y perdre son âme, mais qu’il s’est littéralement jeté dans une dangereuse danse macabre.

Notes : C’est la seconde sélection en compétition officielle cannoise pour Tarik Saleh, Prix du scénario en 2022 avec La conspiration du Caire. Le cinéaste avait connu un succès critique et public six ans plus tôt avec le thriller politique Le Caire confidentiel, son second long métrage de fiction pour le cinéma. Tarik Saleh, qui a des origines égyptiennes, montre une prédilection pour les récits audacieux où il mêle efficacité narrative et critiques d’un pouvoir corrompu. Les aigles de la République, qui se déroule également au Caire, et semble dans la même veine, est une coproduction suédoise, française et danoise. Son acteur fétiche, Fares Fares, sera entouré Lyna Khoudri, Cherien Dabis et Zineb Triki.

Tarik Saleh à Cannes

2022 : La conspiration du Caire, Prix du scénario

La réalisatrice allemande Mascha Schilinski sera en compétition officielle avec Sound of Falling.

– Scénario : Mascha Schilinski, Louise Peter

– Distributeur : mk2 Films ?

– Principaux acteurs : Lea Drinda, Luise Heyer, Susanne Wuest, Luise Heyer, Lucas Prisor

L’histoire : Quatre filles de quatre décennies différentes grandissent ensemble dans une ferme et semblent être liées les unes aux autres.

Notes : mk2 Films, représentant du film pour l’international, affirme qu’il s’agit d’« une œuvre visuellement saisissante qui explore la mémoire, l’identité et la nature poétique du temps en faisant du cinéma à partir des douleurs fantômes qui traversent les époques. » On espère sincèrement que ce sera le cas de ce long métrage d’une durée de 2h39, dont la séance de gala se tiendra certainement un après-midi. Mascha Schilinski ex-enfant actrice, et par ailleurs autrice, a étudié l’écriture scénaristique à Hambourg ainsi que la mise en scène à la Filmakademie Baden-Württemberg. Son premier long métrage, Die Tochter, sélectionné à la Berlinale en 2017, n’a pas été distribué dans les salles françaises.

La réalisatrice espagnole Carla Simón sera en compétition officielle avec Romería.

– Scénario : Carla Simón

– Distributeur : Ad Vitam

– Principaux acteurs : Llúcia Garcia, Mitch, Tristán Ulloa, Janet Novás

L’histoire : Afin d’obtenir un document d’état civil pour ses études supérieures, Marina, adoptée depuis l’enfance, doit renouer avec une partie de sa famille biologique. Guidée par le journal intime de sa mère qui ne l’a jamais quittée, elle se rend sur la côte atlantique et rencontre tout un pan de sa famille paternelle qu’elle ne connaît pas. L’arrivée de Marina va faire ressurgir le passé. En ravivant le souvenir de ses parents, elle va découvrir les secrets de cette famille, les non-dits et les hontes…

© 2025 Quim Vives / Elastica Films. Tous droits réservés.

Notes : Carla Simón est sélectionnée pour la première fois à Cannes. Elle avait été formée notamment à l’Université autonome de Barcelone (en communication) et à la London Film School. Auteure d’une dizaine de courts métrages, la réalisatrice a connu un succès critique avec ses deux premiers longs, présentés au Festival de Berlin. Notre collaboratrice Claudine Levanneur trouvait qu’Été 93 (2017) était « une réflexion sincère et épurée sur la cruauté de la vie vue à travers le regard d’un enfant », quand Nos soleils (Ours d’or en 2022) évoquait avec « tendresse et sans misérabilisme la fin annoncée de l’agriculture traditionnelle ». Avec Romería, la cinéaste semble revenir à la veine autobiographique de son premier long métrage.

TOUS NOS ARTICLES SUR LE FESTIVAL DE CANNES 2025