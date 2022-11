Nous irons mieux demain - Tatiana de Rosnay - critique du livre

0 personne

L'a lu 0 personne

Veut le lire

Résumé : Candice, ingénieur du son au studio Violette à Paris, est une jeune maman trentenaire, un peu ronde et plutôt mal dans sa peau. Un soir, en allant chercher son fils de trois ans, à l’école, elle entend un crissement de pneu, le fracas d’une chute et des cris d’horreur. Elle est alors témoin d’un grave accident. Une dame d’une cinquantaine d’années, Dominique Marquisan, vient de se faire percuter par un véhicule. Sa jambe est dans un sale état. Candice décide, sous le coup du choc et de la compassion, d’attendre avec elle l’arrivée des pompiers et de se rendre ensuite à l’hôpital, à son chevet. A partir de ce jour, la vie de Candice est chamboulée. Cette femme mystérieuse et solitaire l’intrigue. Elle a besoin de percer ses secrets et développe alors progressivement une relation amicale. Mais, au fil des mois, l’emprise de Dominique sur cette jeune mère va se révéler finalement toxique et Candice devra réagir.

Critique : L’écriture est parfaite, particulièrement fluide et nous transporte avec délectation dans les vies intimes de ces deux femmes. L’auteur brosse leur portrait avec émotion et dévoile leurs faces cachées les plus inavouables, ainsi que leur amour en commun pour Émile Zola. Candice est une jeune femme qui ne parvient plus à faire face à ses démons. Elle n’a jamais avoué ses troubles alimentaires à son compagnon, ni à sa famille. C’est à ce moment-là qu’une femme plus mûre, Dominique Marquisan, entre dans sa vie. Au départ, de la pitié et un brin de curiosité poussent Candice à aider Dominique. Cette femme secrète, qui a eu beaucoup d’amants, va l’aider à reprendre sa vie en main, l’épaulant comme une mère le ferait avec sa fille. Des échanges et liens très forts vont désormais les unir de manière fusionnelle. Dominique va même jusqu’à lui révéler son trésor, la découverte d’un billet doux trouvé dans son appartement au 66 rue Saint-Lazare, lieu où a vécu la maîtresse de l’écrivain, Jeanne Rozerot. C’est une lettre d’amour écrite de la main d’Émile Zola. A ce moment, le lecteur est complètement immergé dans l’histoire de cet immense auteur et attend avec hâte d’en savoir davantage.

Tatiana de Rosnay décrit avec une grande précision les lieux où il a vécu, sa vie amoureuse et son décès. Le titre du livre Nous irons mieux demain est d’ailleurs extrait des mots que Zola aurait dit à sa femme Alexandrine avant de mourir… et dont la signification est vraiment surprenante. L’auteur nous amène ainsi sur un terrain intime en évoquant des sujets sensibles de la vie sentimentale, comme le tiraillement entre l’amour d’une femme et d’une maîtresse. Ce qui touchera d’ailleurs beaucoup Candice lorsqu’elle apprendra que son père avait lui aussi une double vie.

Ce roman sur les difficultés, les drames de la vie, mais surtout sur les secrets de famille et le pardon, est un envoûtement jusqu’à la dernière ligne. Un moment de pure délice, d’émotion et de larmes. Par la même occasion, Tatiana de Rosnay nous donne envie de relire les Rougon-Macquart.

360 pages

21.90 €

La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires ! En librairie





Et chez vos libraires en click & collect