Nouveau départ - Elizabeth Jane Howard - critique du livre

Résumé : Juillet 1945. Deux mois après la fin de la guerre, la famille Cazalet décide de quitter Home Place pour retourner vivre à Londres. Pourtant, si la paix est enfin signée, rien ne sera jamais plus comme avant… Nouveau Départ est le tome du difficile renouveau. L’heure est venue pour chacun de surmonter les épreuves passées et de se défaire des inhibitions pour découvrir la vertu de l’aveu.

Critique : Les descriptions fourmillant de détails et les mots simples d’Elizabeth Jane Howard cueillent une nouvelle fois le lecteur et l’emportent dans le tourbillon qu’est devenue la vie de chacun des Cazalet. L’armistice est signé, Churchill est chassé du pouvoir par Attlee, et Londres se reconstruit, les ruines disparaissant peu à peu des rues. L’esprit des héros est semblable à ces allées et avenues jonchées de gravats. Ceux-ci sont ébranlés par la guerre, leurs sentiments en portant encore les stigmates. Leur raison doit prendre le dessus, redresser leur corps voûté par le chagrin et bander leur cœur meurtri. Nombre de relations sont aussi fragiles que des maisons impactées par le Blitz, sur le point de s’effondrer pour laisser les jeunes adultes sans repère. Polly, Clary, Teddy, Simon et Neville se lancent dans le monde démunis, la tête pleine des désillusions maritales qui se sont succédé, prêts à embrasser leur destin sans souffrir des mêmes carcans que leurs parents, séparés par l’adultère ou la maladie.

Les frères Cazalet sont marqués par leurs disputes, leurs sentiments contradictoires, et doivent se réhabituer à la vie londonienne qui va de pair avec un nouveau départ. Rupert peine à oublier ces mois passés en France dans le giron de Michèle, Zoë fait bonne figure, même si Jack hante toujours ses pensées ; Edward hésite entre sa maîtresse et son épouse, toutes deux malheureuses ; Hugh en veut terriblement à son frère aîné de sa lâcheté et tente de se remettre de la mort de Sybil. Tous les secrets de la famille sont confiés à Archie qui doit faire face aux quiproquos et aux non-dits, sans outrepasser son rôle. Il est à la fois le meilleur ami de Rupert, devenu un père de substitution pour Clary. Il est aussi le confident de Zoë et l’amoureux éconduit par Rachel, désormais à l’écoute de ses dilemmes et de bien d’autres.

Elizabeth Jane Howard joue donc avec les perspectives, comme elle aime à le faire depuis Étés anglais. Les bons mots candides des enfants ont presque disparu pour laisser la place aux tourments de l’entrée dans l’âge adulte – l’innocence colorée des jeunes années manque à chacun, d’autant que Home Place, le symbole de cette douceur ouatée, n’est plus la résidence principale de la famille et ne bruisse plus des cris des galopins, toujours sur le point de commettre une énième bêtise. Si la capitale anglaise est synonyme d’austérité et de maturité, elle est aussi la promesse d’un nouveau départ pour chacun, mais surtout de l’espoir des jours meilleurs que celui-ci offrira.