Nowhere in Africa - critique du film

Résumé : 1938. Hitler n’a pas fermé les frontières de l’Allemagne et les juifs peuvent encore quitter le pays. C’est ce que fait Jettel Redlich : avec sa fille Régina, elle s’embarque pour le Kenya, où son mari Walter, avocat de formation, gère une ferme. Mais si la gamine s’adapte facilement, Jettel a du mal à renoncer à son ancienne vie bourgeoise.

Critique : Il y a deux façons d’aborder Nowhere in Africa. La première serait de regretter que l’horreur absolue du régime nazi et de l’Holocauste ne soient qu’effleurée au profit d’un point de vue exotique. Mais ce serait alors se priver d’un second aspect. On peut préférer se laisser porter par la poésie et la nostalgie d’un film qui a su éviter la sensiblerie au bénéfice d’une bouleversante leçon de tolérance et d’humanité.

Nowhere in Africa n’est pas un film sur la Shoah, pas même sur la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, à tel point que la raison pour laquelle la famille Redlich a fui l’Allemagne en devient presque secondaire. Et ce qui se passe là-bas, dans cette Europe devenue si lointaine et étrangère n’est que brièvement évoqué par le biais de lettres ou de diffusion d’actualités radio. En adaptant le best-seller de Stefanie Zweig, Une enfance africaine, Caroline Link restitue toute l’émotion de cette terrible histoire de déracinement : son parti pris est plutôt celui de la difficulté de s’intégrer dans une autre culture et d’accepter les différences de l’autre. Une adroite comparaison entre la situation des juifs d’Europe et la façon dont Jettel traite à son arrivée les Kenyans souligne toutes les contradictions d’une telle situation.

Nowhere in Africa est la preuve que le classicisme au cinéma (musique vibrante, ralentis, grands sentiments...) sait encore être magique. La réalisatrice a magnifiquement su filmer l’Afrique, à mille lieues du safari-photo et des clichés de l’Afrique colonisée.

Coup d’œil : Nowhere in Africa a reçu l’Oscar du meilleur film étranger en 2003.