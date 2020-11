Oggy et les cafards : le film - la critique

Résumé : Depuis la nuit des temps, deux forces s’affrontent en un combat perpétuel, total et sans pitié. Un combat dont nous ne soupçonnions pas l’existence malgré sa férocité. Ce choc de titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers les ages, ce n’est pas celle du bien contre le mal... C’est celle d’Oggy contre les cafards.

Critique : :La société « Xiliam Animation » fondée en 1999 aura offert à la jeunesse d’illustres perles dans le domaine de la série animée telles que les Zinzins de l’espace, Ratz, Lucky Luke et bien sûr Oggy et les cafards. Cette dernière connaîtra un succès mérité à travers le monde grâce à son langage entièrement visuel et éminemment universel, reprenant les codes de la slapstick comédie. C’est donc tout naturellement que le studio nous propose aujourd’hui un long métrage de sa série phare pour exploiter un peu plus le filon juteux. Reprenant la structure burlesque du cartoon à la Tex Avery, Oggy et les cafards, à la télé, était succulent de situations complètement absurdes. Pour le plus grand plaisir de nos zygomatiques, la magie opérait grâce à une gestion du rythme épatante. Le pari de transposer les aventures de notre chat préféré en long métrage peut donc paraître très ambitieux. La question qui se pose tient plus de la réussite du passage d’un média à l’autre que dans la qualité intrinsèque du film.

En effet, le métrage est confectionné par la même équipe que celle travaillant sur la série et cela se ressent dès les premières images : le ton n’a pas changé, Oggy est toujours aussi attachant et la bande de joyeux cafards est restée fidèle à elle-même dans son obsession de faire vivre l’enfer au gros matou. Un passe-temps comme un autre. Cependant, voilà, le sentiment de familiarité est tellement présent que par moment il est à se demander en quoi réside l’attrait de cette adaptation sur le grand écran. On retrouve avec bonheur tout ce que l’on a aimé dans la série, mais les apports inédits sont bien trop rares et consistants pour susciter l’extase. Pis, le format pâtit d’une structure sous forme d’épisodes : Oggy et les cafards : le film n’est en réalité qu’une succession de quatre sketches d’environ vingt-cinq minutes. Ce choix de traitement est regrettable, le réalisateur/scénariste ne faisant qu’étirer un peu plus le concept initial sans jamais réellement l’adapter au médium cinématographique. L’ambition de l’entreprise devient paresse évidente, se reposant sur ses acquis.

Alors oui le film est plaisant au plus haut point, mais on ressort de la projection frustré par ses enjeux limités, et donc terriblement déçu. Et ce n’est pas l’idée séduisante de faire évoluer l’animation au fil des époques (chaque sketch correspond à une ère différente) qui relèvera le niveau de cette incursion en salle un peu vaine.