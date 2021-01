Opération dans le Pacifique - George Waggner - critique

Résumé : Juste après l’attaque de Pearl Harbor, dans une île des Philippines où les combats font rage, des soldats américains sous le commandement du Lieutenant Duke E. Gifford (John Wayne) ramènent des orphelins et des sœurs vers leurs canots pneumatiques. Ils vont réussir à les emmener jusqu’au sous-marin du commandant Pop Perry (Ward Bond) qui les attend avec le reste de l’équipage.

Critique : Le film décrit la vie d’un sous-marin et de son équipage pendant quelques mois. On s’intéresse particulièrement au destin du second, Duke, déjà un héros aux yeux des militaires, et qui sera le seul pour lequel on suit les aventures amoureuses pendant les escales : il a divorcé du lieutenant Mary Stuart (Patricia Neal), une infirmière dont il est toujours amoureux. Celle-ci l’a quitté quand il a privilégié une mission au détriment de sa présence, le jour où elle a donné naissance à un enfant mort-né. Sur cette trame, se trouve plaquée une histoire de rivalité tout à fait dispensable avec un aviateur (Scott Forbes).

Dans le sous-marin, on s’interroge beaucoup sur le manque de fiabilité de certaines torpilles qui, si elles touchent bien leur but, n’explosent pas. Le commandant Pop Perry, rompu à l’art de la guerre, dur mais bienveillant, en alerte l’état-major.

Comme souvent dans les films de guerre américains qui se déroulent dans le Pacifique après Pearl Harbor, on assiste principalement aux événements non guerriers : repas, briefings des équipes, bal des officiers...

Si l’on voit un peu les sous-mariniers en action, ils sont derrière leur périscope, et l’on devine plus l’ennemi qu’on ne le voit. Ce n’est pas plus mal, car les quelques scènes qui montrent des bâtiments de guerre révèlent un peu trop le trucage : de l’animation avec des maquettes

Ce film tout de même mineur se trouve rehaussé par son interprétation : John Wayne incarne un héros de guerre, il est la droiture même, égal à lui-même ; Ward Bond joue le commandant bourru, mais attachant, qui est un peu le père de substitution du personnage de John Wayne. Ces deux acteurs-là se sont souvent croisés chez John Ford. Patricia Neal, quant à elle, interprète une femme forte : elle ne s’en laisse pas conter par ce militaire un peu machiste, qui en rabat en sa présence !

L’aspect patriotique et naïf du récit ne donne pas d’atout supplémentaire à ce film bien fait mais peu utile, à qui il manque la patte d’un cinéaste plus inspiré.