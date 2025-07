Opus - Mark Anthony Green - critique

Résumé : Moretti, star (fictive) absolue de la chanson, sort enfin un nouvel album après vingt-sept ans d’absence. Il le fait découvrir à un poignée de privégiés en les invitant à une expérience unique.

Critique : Dès l’ouverture, Opus installe un ton léger et un humour enivrants, le tout bercé par quelques notes de la bande originale composée par l’immense Nile Rodgers. Mark Anthony Green part alors avec un crédit certain, et réussit sa première demi-heure. Ariel (Ayo Edeberi) provoque aisément notre sympathie, et la curiosité la plus vive aiguise l’esprit à l’heure de se rendre au beau milieu de l’Utah, dans l’antre de Moretti, assez bien intronisé en tant que rock star mégalomaniaque et énigmatique. Même la suite, avec un John Malkovich, d’un cabotinage total et jouissif, entretient l’espoir.

Mais le voilà douché par les premières incursions de l’horreur dans le film. Si la tension est servie par quelques astuces de mise en scène percutantes, le reste oscille entre lourdeurs et déjà-vu. L’inspiration de Green est assez claire, peut-être même poussée par le studio A24 : Ari Aster. L’impression d’observer un Aster peu en verve s’immisce lentement mais sûrement à chaque nouvelle étrangeté, chaque tentative de montée en tension et chaque décalage de ton entre horreur et humour. L’esprit de Midsommar est convoqué avec quelque lourdeur, et on l’aurait mélangé au premier grand succès du studio, Get Out, de Jordan Peele. Mais Opus souffre cruellement de la comparaison, notamment à cause de son écriture pataude.

Il n’existe aucune justification scénaristique à l’aveuglement des personnages secondaires quant à la nature du danger qui les guette, sinon la nécessité de progresser dans le récit. Leurs réactions incohérentes frisent le déni, et tendent à saper notre consentement à l’invraisemblance : comment accepter, ou même comprendre, où se situe leur seuil d’alerte ? Surtout, le déclencheur de la deuxième partie du film, la phase d’investigation, n’a proprement aucune chance de se produire ainsi, au vu du niveau de surveillance auquel Ariel est soumise. Saupoudrons le tout d’un choix difficilement compréhensible au moment où elle exprime son souhait de partir, et un deus ex machina chimiquement pur pour résoudre le climax, et nous obtenons une recette pour le moins frustrante.

C’est bien dommage, car le message final du film se révèle pertinent à notre époque, et Opus fait partie des rares œuvres qui concluent bien une histoire branlante. Le long métrage parvient toutefois à ses fins en ayant déployé des moyens disproportionnés : à message simple et efficace, film compliqué et laborieux.

La subtilité aura donc manqué pour aborder sérieusement la question du fanatisme, mieux traitée comme une astuce de scénario que comme un fait de société. La déception n’empêche toutefois pas le bon moment, si l’on entend se satisfaire de cela.