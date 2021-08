Midsommar - la critique du film

Résumé : Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l’emmène avec lui et ses amis à un festival estival qui n’a lieu qu’une fois tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante.

Critique : Ils sont jeunes. Ils ont envie de visiter l’Europe. Et contre toute attente, ils choisissent de poser leurs bagages en Suède, au milieu de la forêt, dans une sorte de village enchanteur où la drogue s’échange à l’infini, où les familles s’habillent de vêtements immaculés et fleuris, tout en s’adonnant à des rituels spirituels, plus que particuliers. Il ne faut pas avoir fait Saint Cyr pour voir qu’il y a un loup. Et quel loup ? Derrière cette communauté joyeuse et a priori bienveillante, se cache une secte redoutable, aux pratiques philosophiques et spirituelles, plus que dangereuses. Naturellement, on se souvient de tous ces mouvements sectaires dont la presse nous abreuve régulièrement. Et pourtant, force est de constater que l’emprise de ces gens, malgré l’illégalité officielle de telles pratiques, est puissante, particulièrement quand on vient de perdre sa famille d’une façon dramatique. C’est le cas de la jeune Dani (interprétée par une Florence Pugh incroyable) : elle vient de perdre ses parents qui ont été tués par sa sœur bipolaire, son couple bat de l’aile. Bref, elle incarne la victime favorite d’une manipulation sectaire, là où ses amis semblent plus solides.

Copyright Gabor Kotschy, Courtesy of A24

Midsommar est un film inclassable. C’est à la fois une expérience anthropologique d’un groupe sectaire au fin fond de la Suède. C’est aussi un récit policier où l’on avance pas à pas dans la complexité psychologique et sociologique de ce groupe de gens. C’est surtout un film d’épouvante qui enfonce à pas feutrés le spectateur dans un climat anxiogène. Difficile de ne pas raconter cette fin terrible, qui confirme la force implacable de la manipulation sectaire. La qualité principale du film demeure la précaution avec laquelle le réalisateur entraîne ses personnages dans ce ballet terrifiant. Ari Aster dont on connaît l’effrayant Hérédité n’abuse d’aucuns effets spéciaux. Quelques visages déformés, quelques corps estropiés traversent son histoire. L’horreur est souterraine, elle refuse la démonstration, elle se construit dans le temps narratif, très dense, par couches successives qui amènent, au fil des séquences, à toujours plus de violences.

Copyright Gabor Kotschy, Courtesy of A24

Le reproche le plus sensible du film serait sa longueur. Pour autant, on comprend très bien la nécessité pour le réalisateur de dérouler son histoire sur une durée importante. La temporalité démontre la force avec laquelle les sectes manipulent les esprits. On pourrait aussi reprocher à la mise en scène d’en faire trop parfois avec ces rituels étranges. Et pourtant, à l’issue du film, le scénario apparaît d’autant plus nécessaire pour mieux appréhender l’épouvante de l’embrigadement sectaire. Le spectateur ressort de ces 2 heures 20 dans un véritable état d’effroi. La vraisemblance des faits n’est pas à démontrer. Plus qu’une histoire d’horreur, Midsommar décrit avec minutie le processus de manipulation psychique. Il n’est pas question de fantômes, d’esprits, mais simplement d’hommes et de femmes, dans ce que l’humanité peut révéler de pire. Le trouble du spectateur émerge du fait que lui-même ou l’un de ses proches pourraient se faire happer par un mouvement extrémiste ou sectaire, sans possibilité de s’en extraire.

Copyright Gabor Kotschy, Courtesy of A24

En tout cas, saluons une mise en scène brillante. On pardonnera les quelques exagérations du scénario. Mais il serait totalement malhonnête de nier le talent du réalisateur et des comédiens dans ce récit terrifiant.