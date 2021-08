Orient Express & Co - critique du catalogue d’exposition

Critique :Le train mythique fait régulièrement l’objet de nouvelles expositions et ne cesse d’alimenter une mythologie quelque peu nostalgique pour cette vogue de l’orientalisme en permanence renouvelée. Eva Gravayat et Arthur Mettetal, co-commissaires de cette exposition Orient Express et Compagnie, entre histoire et mythologie, ont intitulé le catalogue Orient Express & Co : archives photographiques inédites d’un train mythique. Ils ont ainsi exhumé un fonds à la fois industriel, commercial et culturel qui plonge le lecteur au cœur d’un voyage dans le temps.

Arthur Mettetal, historien spécialisé dans le patrimoine industriel, a mené l’enquête comme une quête. Son graal l’a conduit en Pologne où il a trouvé plusieurs locomotives du train légendaire. La SNCF ne s’y est pas trompé et l’a recruté comme historien de l’entreprise. Ainsi, cette exposition offre l’opportunité de distinguer entre réalité industrielle, fantasme historique et mystification artistique, à partir d’archives photographiques pour la première fois mises à jour. Cette ouverture vers les fondements d’un imaginaire collectif peut faire réfléchir le visiteur de l’exposition et le lecteur du livre sur les origines d’un idéal européen d’avant les guerres mondiales, la montée des totalitarismes et le choc des civilisations qui les accompagnait. Un âge d’or synonyme de belle époque, d’insouciance, de voyage et des promesses d’un tourisme de masse dans l’opulence et le luxe. L’Orient Express symbolise à lui seul une réactivation de la fascination de l’Europe pour les mondes orientaux et le berceau de plusieurs civilisations parmi les plus anciennes au monde. A travers l’avant-propos de l’ouvrage, Arthur Mettetal situe l’innovation dans une histoire des accès à des ambiances orientales à portée d’Europe : « L’Orient Express devient alors l’un des principaux axes de communication entre l’Europe occidentale et Constantinople, la porte de l’Orient. » Il évoque la mise en place des infrastructures ferroviaires qui crée un « faisceau Orient-Express » entre 1883 et 1977.

Par le biais d’anecdotes de voyages entre personnes de bonne compagnie, gentlemen et femmes du monde se retrouvent dans un huis clos où s’opposent quiétude de voyages sécurisée, vantée par la publicité, et incidents de parcours propres à inspirer la romancière Agatha Christie. Les images exposées peuvent être autant « glamour » que « marketing ». Eva Gravayat les recontextualise dans un siècle d’images au cœur des wagons-lits. Contemporains l’un de l’autre, photographie et chemins de fer célèbrent ensemble la révolution industrielle. Progrès scientifique et prouesse technologique, l’Orient-Express a échappé à la maîtrise du Liégeois Georges Nagelmackers, fondateur de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Loin du tour de force diplomatique que cette traversée de l’Europe en train représentait, le train est aussi le témoin d’un embrasement idéologique et géopolitique qui fait de cette fascinante exposition une leçon d’histoire.