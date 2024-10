Out - György Kristóf - critique

Résumé : Ágoston, la cinquantaine, quitte sa famille pour s’aventurer à travers l’Europe de l’Est avec l’espoir de trouver un emploi et de réaliser son rêve : pêcher un gros poisson. Porté par le vent et le sel marin, il parvient en mer Baltique. Son périple le plonge dans un océan d’événements et de rencontres inattendus : une femme solitaire, un Russe aux intentions hostiles et un étonnant lapin empaillé.

Critique : Projeté au sein d’une sélection Un Certain Regard enthousiasmante au Festival de Cannes 2017, Out marque une étape importante dans l’histoire du Festival puisqu’il s’agit du premier film slovaque à y être montré. Ce long métrage, mis en scène par György Kristof, évoque la trajectoire d’Agoston qui, après avoir été licencié, décide de quitter sa famille pour un contrat de soudeur en Lettonie, au bord de la Baltique, afin de réaliser un rêve : pêcher du gros poisson.

Ce portrait d’un homme quittant son foyer et qui arrive en Lettonie s’inspire pour partie du vécu du réalisateur : « Le personnage principal, un Hongrois de Slovaquie, est comme moi. Ce voyage fut aussi le mien, j’ai vécu dans de nombreux pays d’Europe de l’Est. L’histoire est venue de cette observation sur cette partie de l’Europe. » Le spectateur est plongé dans le voyage initiatique opéré par le personnage principal (« un voyage pour combattre le vide de sa vie »), dont on devine que les raisons ne sont pas seulement liées à la perte de son travail, mais bien plus ancrées en lui-même.

Accueilli tout juste poliment lors de la séance de presse, ce premier film (qui concourait donc pour la prestigieuse Caméra d’or) ne manque pourtant pas de qualités : l’acteur principal (Sandor Terhes), qui incarne parfaitement son personnage, lui donne une présence tout au long du film. La première scène de licenciement des ouvriers révèle une mise en scène maîtrisée avec des cadrages souvent très beaux ; et un certain humour absurde se dégage de certaines séquences : on songe ici au personnage de Dimitri, accompagné dans sa maison de sa petite amie aux lèvres et seins refaits, ou encore à la présence récurrente d’un lapin empaillé. Ces éléments intéressants permettent ainsi de compenser un rythme trop lent, notamment un vrai « coup de mou » au milieu du long métrage et, peut-être le plus problématique, un sentiment de déjà-vu dans certaines situations. Le réalisateur s’est certes attaché surtout aux rencontres et au thème du voyage en Europe centrale et de l’Est mais on peut aussi trouver assez convenu l’enchaînement de ces rencontres inattendues. Un premier film inégal mais pas inintéressant malgré des défauts, et un cinéaste potentiellement à suivre…