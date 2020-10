Parents d’élèves - Noémie Saglio - critique

Résumé : Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

Critique : Noémie Saglio, créatrice avec Eloïse Lang de la série Connasse de Canal+, possède ce don particulier de savoir rendre sympathiques des personnages hors cadre qui, en d’autres circonstances, susciteraient l’indifférence, voire le rejet. Cette fois, elle jette (avec raison) son dévolu sur Vincent Dedienne, qu’elle transforme en grand dadais doux et décalé, perdu dans un monde dont il ne maîtrise pas tous les codes.

Dans son petit appartement parisien, Vincent vit entouré d’animaux, les siens ou ceux de ses voisins absents ou disparus. Partisan d’une société apaisée et solidaire, il rend volontiers service. C’est ainsi que sa voisine, une jeune femme d’affaires débordée, lui confie la garde de Bart, son fils d’une dizaine d’années, un gamin vif et malicieux, allant même jusqu’à lui demander de la remplacer lors des réunions de parents d’élèves. Ce qui réjouit le jeune garçon, qui ne tardera pas à le présenter à ses camarades de classe comme son père, malgré les protestations de Vincent. Celui-ci découvre alors, entre étonnement et dérision, le monde impitoyable des parents d’élèves et se laisse prendre, pour le plus grand bonheur du spectateur, au jeu de cet univers fait de rivalités et de suspicions, que sa bienveillance et sa sérénité parviennent tout naturellement à adoucir. L’occasion, à travers cette comédie romantique et pleine de fraîcheur, d’aborder avec humour la parfois houleuse cohabitation parents/profs et de s’arrêter, pour mieux en rire, sur quelques interrogations familiales et sociales.

Il faut dire que cette communauté de parents, en apparence cadenassée, ne manque ni de piquant, ni de tendresse. Tour à tour pathétiques, peureux, arc-boutés sur les certitudes, timides, exigeants, ils ont en commun de ne chercher que le meilleur pour leurs enfants. Et les comédiens qui les incarnent (Samir Guesmi, Anne Charrier, Alix Poisson, Héléna Soubeyrand, Éric Verdin, Emmanuelle Bougerol, Émilie Gavois-Kahn, Lomani Mondonga,) s’ingénient à déployer toute une panoplie d’expressions propres à les rendre tous (même les plus détestables) drôles et attachants.

Si Vincent Dedienne avec son débit mitraillette, sa décontraction et son allure de grand enfant fait mouche à tous les coups, il n’éclipse en rien la belle prestation de sa partenaire féminine. Camélia Jordana, que l’on a vue récemment dans Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait d’Emmanuel Mouret, confirme là encore ses talents de comédienne. Touchante de justesse, elle restitue avec précision la dualité de Nora, cette institutrice douce avec ses élèves et dévouée aux parents, néanmoins capable de sortir de sa réserve, dès lors qu’il s’agit de défendre sans partage sa vie de femme et de mère. Alors certes, le scénario frôle parfois de très prés les situations caricaturales. Pourtant, il se dégage de cette histoire bien rythmée un tel parfum de bonhomie que l’on s’y laisse volontiers entraîner. Dans la plus pure tradition des comédies à la française, ce film, ponctué de nombreux moments drôles et émouvants, ouvre une authentique parenthèse de légèreté. A ne pas négliger dans cette période de morosité ambiante !