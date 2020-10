Paris-Manhattan - Sophie Lellouche - critique

Résumé : Alice (Alice Taglioni), adulescente en crise, ne jure que par les films de Woody Allen, son idole de cinéma, et comme elle ne trouve pas de petit ami, elle se confie au cinéaste en parlant à son poster qui est dans sa chambre. Plus tard, devenue pharmacienne, et toujours célibataire, elle travaille dans l’officine familiale avec son père (Michel Aumont). Un jour, celui-ci fait intervenir dans la pharmacie Victor (Patrick Bruel), un spécialiste des alarmes qu’il a croisé dans une soirée.

Critique : Que dire ? Sur le papier, on aurait envie d’aimer ce film qui fait l’éloge de Woody Allen. Mais malheureusement, on déchante vite, et on se trouve tout surpris à la fin de ce film interminable, quand on s’aperçoit qu’il ne dure qu’une heure et dix-sept minutes !

Tout tombe à plat, rien n’est drôle, le film ne parvenant qu’à provoquer un sourire tout au plus.

L’idée du dialogue entre l’héroïne et son cinéaste préféré n’est pas en soi une mauvaise idée, encore que les propos prêtés au réalisateur sont sans aucun intérêt. De plus, la voix est celle d’un mauvais imitateur, grognements inappropriés inclus ! Pourtant Woody Allen aurait pu faire la voix off lui-même puisqu’il a participé au film. Oui, il a participé ! On se demande bien pourquoi d’ailleurs.

Plusieurs petites histoires inutiles et sans intérêt interfèrent dans le récit, notamment un faux vol d’appartement complètement incongru.

Si Alice Taglioni réussit à donner un peu d’épaisseur à son personnage, ce qui n’est pas un moindre compliment, on se demande ce qui peut fonctionner de sa rencontre avec Patrick Bruel, en misanthrope qui philosophe à la petite semaine, et tout de même un peu âgé pour le rôle. Le regretté Michel Aumont est quant à lui impeccable, comme à son habitude.

Sophie Lellouche réalisait ici son premier long métrage. Elle n’en a pas fait d’autre depuis, ce qui n’est pas un problème en soi !