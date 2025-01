Parjure - Nicolas Savoye - Simon Beauvarlet De Moismont - la chronique BD

Résumé : Baldrik a renié ses serments, mais lorsque le roi vient le châtier, il prend en compte la vieille amitié qui les unissait et accepte de recueillir son fils, l’élevant comme le sien, qui a le même âge. Devenus inséparables, les deux garçons grandissent et se confrontent à la vie...

Critique : D’Andromaque à Cyrano de Bergerac, en passant par Ma vie avec les Walter Boys, le triangle amoureux est un topos inévitable dans la littérature, et Parjure a su se l’approprier à son tour. Le destin des deux jeunes hommes qui sont à l’honneur dès la couverture, qui sont reliés par ce serment mis à mal par le père de l’un des deux, est cependant éclipsé par le talent de conteur du quotidien, la perméabilité du récit qui permet au lecteur de s’inviter à la table, dans la couche et à la chasse avec ces deux personnages. Loin des stéréotypes de batailles et de violences gratuites que l’on colle à la société viking, les deux enfants grandissent non pas dans le bonheur et l’amour, mais dans une fraternité complice et à travers des interrogations adolescentes universelles. En choisissant de placer quelques indices sur la tragédie à venir, le récit amorce évidemment une pente glissante, inéluctable, mais plusieurs éléments viennent se rajouter, au début et à la fin, pour rompre l’impression de crescendo scénaristique : tout d’abord, cette scène innommable dès le prologue, qui vient enterrer la foi du père du héros, lorsqu’il découvre que sa femme malade est violée par le prêtre. Ensuite, dans le final, ce basculement réaliste de la femme face à la violence, ce choix évident alors que l’amour tragique aurait voulu une fin plus épique.

© Delcourt / Savoye

Le dessin en noir et blanc, avec ses formes basiques, paraît davantage tirer du côté du Piano Oriental que de Vinland Saga. Pourtant, ce style clair et simple s’impose progressivement comme un gage de réalisme. On pense notamment aux planches découpées en carrés égaux, montrant des petites scénettes en apparence banales, au mieux touchantes, au pire prémices de malheurs à venir. Toutefois, lorsqu’une histoire d’amour se dévoile, même si le lecteur sait au fond de lui que tout cela n’est qu’éphémère, le style s’accorde pour lui faire passer un bon moment. Lorsque le frère revient de la guerre, ses blessures sont laides, et l’histoire qui les explique est peut-être encore plus moche, mais le dessin rend compte avec une certaine neutralité de ce fait : ceux qui survivent sont marqués, ceux qui sont marqués sont enlaidis.

© Delcourt / Savoye

Roman graphique au final plus pathétique qu’épique ou tragique, Parjure est une avancée de plus pour la bande dessinée puisqu’il lui donne à voir une vie lente, où seulement deux évènements, situés en début et fin, viennent perturber un flot raisonnable et intéressant, en dépit de son caractère ordinaire.