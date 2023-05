Paternoster - Julia Richard - critique du livre

Résumé : Pour Dana, Basil est l’homme parfait. Attentionné, prévenant et séduisant, il la rassure avant la rencontre avec ses parents : certes, ils sont bourgeois et un peu particuliers, mais le séjour à la campagne va enchanter Dana. A moins que les manies de son beau-père à lui servir de l’alcool, le goût pour les activités traditionnelles de sa belle-mère ou le côté excentrique de son beau-frère ne soient trop lourds à supporter ?

Critique : Dana, fragilisée par sa récente rupture, rencontre Basil Paternoster. Il est beau, charismatique et particulièrement prévenant. Ce qui n’aurait dû rester qu’une aventure d’un soir se transforme en une relation passionnelle, dépendante et presque trop lisse. Mais quelque chose cloche. Dana ne se sent pas toujours à la hauteur de cet homme. Elle, la jeune femme libre d’origine algérienne, issue d’une famille monoparentale modeste, se frotte aux clichés de la bourgeoisie allant jusqu’à douter de la compatibilité de classe avec celui qu’elle aime. Mais c’est plus fort qu’elle, elle ne peut se résoudre à partir.

En dépit d’un chapitre d’ouverture alléchant, l’histoire d’amour entre Dana et Basil manque de relief. Si l’autrice souligne son intention d’écrire une histoire contemporaine, elle peine à s’extraire de ses références. La plus évidente reste celle du film Get out, de Jordan Peele, où la rencontre avec la belle-famille se transforme en cauchemar horrifique. Une certaine tension au fil des chapitres, que l’on visualise d’ailleurs comme des scènes (à moins que les références n’obstruent notre imaginaire à la lecture), se crée petit à petit, mais parvient toujours à être étouffé par une invraisemblance. L’intention est louable de vouloir dénoncer les contraintes imposées aux femmes et finalement les renoncements, humiliations et rejet auxquelles elles peuvent être confrontées, mais elles sont condensées dans une accumulation qui alourdit le propos au lieu de le renforcer.

Ces maladresses n’entravent pas la capacité de l’autrice à décrire le phénomène d’emprise, mal perçue par le monde extérieur, grâce à une introspection du personnage de Dana qui s’exprime toujours à la première personne. Une connivence du lecteur se greffe à ses pensées, on est parfois pris dans l’ivresse du désespoir lié à un nouveau renoncement, sans bien en mesurer le sens. Le roman aborde aussi l’épaisseur des secrets de famille, du poids parental qui peut peser, de la rivalité des fratries assignées à une place bien déterminée, uniquement par l’ordre de naissance.

Flirtant avec le fantastique, l’intrigue est rythmée par une construction en chapitres parallèles, un axe racontant les conséquences de l’emprise dans les choix de Dana et l’autre son avènement, sinueux. L’issue semble inévitable, comme une destinée à accomplir, impactant l’ensemble des protagonistes, tous, à leur manière, prisonniers d’un carcan qui les assomme. Et c’est bien cette fatalité qui, au lieu d’être dénoncée, se contente d’être exposée, faisant sans doute perdre la puissance nécessaire au propos. Le malaise est partout, mais personne ne se rebelle tout à fait. L’opposition de classe entre Dana et Basil est trop appuyée, jusqu’au patronyme, pour générer l’empathie du lecteur.

On retient l’atmosphère, moite, qui se dégage du livre, la course vers l’inéluctable, sans que les personnages ne dépassent les archétypes qu’on leur impose. Ce roman offre des pages qui se tournent sans difficultés, ne manquent pas de souffle, sans toutefois parvenir à imposer la réflexion que le sujet pourrait soulever.